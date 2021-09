7 conseils pour des diffusions en direct professionnelles

Les diffusions en direct (en « live », en « streaming ») sont très courantes de nos jours. Elles sont un excellent moyen de vous exprimer et de divertir votre public tout en lui apprenant quelque-chose. Tous les principaux réseaux sociaux vous permettent de diffuser en direct. Vous pouvez créer depuis votre domicile, votre bureau ou dans la rue à l’aide d’un smartphone ou d’un ordinateur. Profitez de ce moyen pour interagir avec votre public et développer une connexion plus profonde avec lui.

Si vous souhaitez produire du contenu de haute qualité et vous amuser en même temps, nous avons tout ce qu’il vous faut. Nous avons préparé une liste de 7 points pour rendre vos flux plus professionnels.

1. Veillez à ce que votre audio soit impeccable

Gardez toujours à l’esprit que le paramètre audio est plus important que la vidéo. Une vidéo professionnelle doit avoir un son de haute qualité et bien équilibré. L’objectif étant que les gens vous entendent au-dessus du bruit ou de la musique en arrière-plan. Vous pouvez utiliser votre microphone intégré, mais la qualité sonore ne sera pas bonne. Les microphones avec un connecteur 3,5 mm ou USB offrent de meilleurs résultats, sont simples à utiliser et sont relativement peu coûteux. Les microphones XLR offrent la meilleure qualité sonore, mais nécessitent un mélangeur audio.

2. Comblez les silences

Lors de la diffusion de jeux vidéo en direct, évitez les longues périodes de silence. Certaines personnes préfèrent écouter les directs sans se focaliser sur l’écran. C’est pourquoi il est préférable de combler le silence en parlant ou en jouant de la musique. À titre d’exemple, vous pouvez répondre aux questions du public ou placer une musique d’ambiance en fond. La musique de stock et les effets sonores peuvent vous aider à budgétiser et à gagner du temps sans compromettre la qualité. Assurez-vous que la musique ne soit pas trop forte ou trop prenante. Si vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez trouver des indications sur la façon de choisir les bonnes pistes pour vos besoins. Vos spectateurs resteront engagés et reviendront pour d’autres directs si vous suivez ce conseil.

3. Pas de compromis sur l’éclairage

C’est difficile à croire, mais l’éclairage est plus important que votre caméra. Vous devez vous éclairer correctement pour produire une bonne image. Même si vous avez le matériel professionnel le plus cher qui soit, peu importe si l’éclairage est mauvais. Il n’a pas besoin d’être coûteux pour être efficace. Vous pouvez trouver une vidéo YouTube sur la façon de créer un panneau lumineux Elgato Key Light pour seulement 13 $. La lumière du soleil est également le meilleur type d’éclairage, et elle est gratuite. Lorsque c’est possible, utilisez vos fenêtres.

4. Investissez dans l’équipement

Une bonne caméra vidéo vous permet de diffuser en meilleure qualité. Les webcams, les appareils photo reflex numériques (DSLR), les appareils photo sans miroir et les caméscopes sont tous des options possibles. Pour la diffusion en direct, les webcams sont la solution la plus rentable. Les webcams ont des microphones intégrés et se connectent directement à votre ordinateur. C’est un moyen simple et peu coûteux pour débuter en streaming. Bien que les appareils reflex numériques et sans miroir génèrent tous deux une meilleure vidéo, vous aurez besoin d’un encodeur vidéo pour transmettre votre vidéo en direct aux plateformes de streaming. Les caméscopes sont plus chers, mais ils offrent une qualité 4K et l’image la plus fluide. Un encodeur vidéo est également nécessaire pour les caméscopes.

5. Décorez votre arrière-plan

Ajouter un peu de style à votre arrière-plan aidera à créer une image plus professionnelle. Le fond peut rendre plus accueillant. Vous pouvez faire d’une pierre deux coups en installant des néons ou des bandes lumineuses à LED. Vous aurez à la fois un arrière-plan esthétique et un meilleur éclairage, l’ensemble contribuant à améliorer l’aspect visuel global. En outre, vous pouvez créer plus d’associations avec votre marque en développant un style d’arrière-plan distinct.

6. Testez tout avant de passer en direct

Nous vous recommandons de faire quelques tests avant de diffuser en direct. La gestion de vos problèmes techniques n’intéresse pas vos spectateurs. Ils s’attendent à profiter d’un flux de diffusion qui fonctionne bien. Une astuce précieuse consiste à créer un faux compte twitch (ou toute autre plateforme de diffusion en direct), à s’entraîner et à regarder le résultat depuis votre téléphone. Assurez-vous que la vidéo a un son équilibré, un bon éclairage, un bel arrière-plan et une image de qualité.

7. Créez une marque visuellement accrocheuse

Pour booster votre image, utilisez des superpositions : des visuels contenant une gamme de graphismes qui sont affichés lors de vos séquences de jeu. Ces incrustations graphiques vous aideront à établir une identité visuelle et à créer une audience. Canalisez votre créativité pour développer votre marque visuelle. Recherchez un design qui met en valeur votre contenu. Les cadres de webcam, les alertes et les écrans de flux, les listes d’événements, les panneaux de profil, les transitions stinger et les incrustations de fenêtres de dialogue sont parmi les conceptions les plus courantes. Ils doivent compléter votre contenu et non être votre contenu. Restez simple. Inspirez-vous des personnes que vous admirez ou regardez en exemples des professionnels qui ont un large public.

Conclusion

Une image d’aspect professionnel peut attirer plus de spectateurs vers vos flux et les garder plus longtemps. Expérimentez avec les graphismes, la musique, l’éclairage, l’équipement et les arrière-plans pour découvrir ce qui convient le mieux à votre chaîne. N’oubliez pas que trouver votre image idéale et votre style parfait prend du temps, les essais et les erreurs font naturellement partie du jeu. Plus important encore, amusez-vous avec ces conseils en tête et le reste viendra.

Crédits images : Image d’illustration – Image 1 – Image 2 – Image 3