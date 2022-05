505 Games annonce son propre showcase, avec une ou deux surprises de prévues

Le Summer Game Fest n’a même pas encore commencé, mais tout le monde semble dégainer ses propres émissions en ligne. Après notre événement maison, l’AG French Direct, et l’Indie World de Nintendo, c’est maintenant au tour de 505 Games d’annoncer la tenue de son propre showcase pour ce printemps 2022, qui sera le tout premier pour l’éditeur.

Un nouveau showcase à suivre

505 Games nous donne donc rendez-vous pour mardi prochain, le 17 mai 2022 à 15 heures (heure française) pour nous dévoiler son catalogue, qui mettra surtout en avant des nouvelles de jeux déjà annoncés par le passé, mais qui fera aussi la part belle à « une ou deux surprises en chemin » selon l’éditeur.

A quoi peut-on s’attendre pendant cette conférence ? Beaucoup de choses, étant donné que le catalogue de l’éditeur est assez riche. On pourrait tout d’abord penser à Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes maintenant que son spin-off est sorti, ou bien les futurs jeux de Remedy, notamment liés à la licence Control, qui pourraient se préciser un peu plus ici. On attend aussi de voir Project Iron, le prochain jeu de MercurySteam (Metroid Dread, Castlevania: Lords of Shadow).

Le tout sera à suivre via le live de la vidéo présente ci-dessus, et vous pourrez retrouver les informations importantes de cette présentation sur notre site dès que l’émission sera terminée.