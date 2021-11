Project Iron : MercurySteam et 505 Games s’associent sur un action-RPG à la troisième personne

MercurySteam s’est dernièrement illustré avec Metroid Dread, qui a marqué le retour de la saga avec brio sur Nintendo Switch. Libéré de ce long projet, le studio peut s’atteler à d’autres travaux, et annonce aujourd’hui avoir conclu un partenariat avec 505 Games afin de codévelopper et de co-éditer un jeu encore bien énigmatique.

Un action-RPG d’envergure ?

Pour le moment, on ne sait pas grand chose du jeu en question, si ce n’est qu’il est temporairement appelé Project Iron. Il s’agira d’un action-RPG en vue à la troisième personne qui va se dérouler dans un univers de dark-fantasy, et qui sera à destination des consoles et du PC.

Raffi et Rami Galante, les co-CEO de Digital Bros. Group, société-mère de 505 Games, commente ce partenariat dans le communiqué de presse autour de l’annonce du projet :

« Nous sommes ravis de travailler avec l’équipe de MercurySteam, un studio renommé qui, au fil des années, a créé de nombreuses licences phénoménales, y compris la récente sortie à succès Metroid Dread en partenariat avec Nintendo. Avec la vision créative et le talent de MercurySteam, et la vaste expérience de 505 Games, les joueurs peuvent s’attendre à un jeu vidéo de grande qualité, captivant et engageant. »

On en sait pas plus pour l’instant concernant ce Project Iron, qui n’en est peut-être qu’à ses balbutiements. Réponse dans les prochains mois.