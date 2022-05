Indie World : Le résumé de l’émission du 11 mai 2022 avec toutes les annonces

Juste avant le Summer Game Fest, Nintendo nous a offert un nouvel Indie World, qui avait pour but de mettre en avant des productions indépendantes avec des studios venus du monde entier. Si aucune annonce fracassante n’était à noter ici, l’émission a tout de même présenté beaucoup de jeux durant vingt minutes, avec pas mal de jeux déjà annoncés qui sont venus préciser une date de sortie, tandis que d’autres se sont montrés pour la première fois.

Le résumé des annonces (sans Silksong, snif)

On fait le point complet sur tout ce que l’on a pu voir durant cet Indie World, en passant en revue les différents jeux qui méritent le coup d’oeil, tout en résumant le reste des annonces.

Ooblets

On commence maintenant à bien connaitre Ooblets, ce jeu coloré où l’on doit gérer un troupeau de petites créatures étranges et mignonnes, tout en améliorant sa ferme et en effectuant diverses tâches dans un village rempli d’activités.

Le titre est disponible en accès anticipé sur PC et Xbox One depuis un moment déjà, mais il a profité de l’émission pour annoncer qu’il sortirait sur Nintendo Switch dès ce printemps.

Batora: Lost Haven

Batora: Lost Haven est ensuite venu donner des nouvelles en montrant un peu plus de gameplay. Cette présentation avait surtout pour but de nous préciser la date de sortie du jeu, puisque l’on sait maintenant qu’il sortira durant l’automne 2022.

ElecHead

Si vous aimez les jeux de plateformes qui demandent un peu de jugeote, ElecHead devrait attirer votre attention. Réalisé par une seule personne, le titre a dévoilé à nouveau du gameplay, qui montre qu’il faudra bien avoir la lumière à tous les étages pour bien avancer. Sortie prévue cet été sur Switch.

Soundfall

Déjà présent lors de précédentes émissions, Soundfall est venu une nouvelle fois présenter son concept, qui propose des phases d’action qui mélangent shooter-looter avec jeu de rythme.

Cette présentation nous a permis d’en savoir un peu plus sur comment tout cela se met en place, notamment avec plus de cents morceaux disponibles, dont il faudra respecter le rythme pour faire plus de dégâts. Et surprise, le titre est disponible dès maintenant.

Wildfrost

Wildfrost était en quelque sorte le représentant de l’habituel jeu de cartes type roguelike de chaque Direct, mais il arrive tout de même à se démarquer grâce à sa direction artistique assez mignonne. Il faudra s’armer de patience pour le découvrir, puisqu’il ne sortira que durant cet hiver.

Gunbrella

Probablement l’un des jeux qui aura le plus attiré l’attention durant cet Indie World, ce jeu 2D édité par Devolver Digital se présente comme un jeu d’action de type noir-punk.

Pas de sortie surprise pour ce Gunbrella, puisqu’il faudra attendre 2023 pour le découvrir sur PC et Nintendo Switch.

We Are OFK

On l’avait plutôt vu du côté des présentations PlayStation, mais We Are OFK est venu nous annoncer qu’il sortirait également sur Nintendo Switch.

Le jeu narratif épisodique compte nous raconter les déboires de jeunes artistes tentant de percer dans le monde de la musique. On découvrira tout cela dès cet été.

Wayward Strand

Lui aussi n’était annoncé que chez PlayStation, mais Wayward Strand ajoute des versions Xbox et Switch à son planning, et prévoit maintenant de sortir le 21 juillet prochain.

Cette aventure nous présentera l’histoire d’une jeune fille qui se rend dans un hôpital volant et qui va faire la rencontre de nombreux patients, qu’elle va aider et apprendre à connaître.

Another Crab’s Treasure

Sans doute le jeu le plus surprenant de la présentation, Another Crab’s Treasure a apporté sa petite touche Soulslike à cet Indie World, avec une proposition décalée qui présente tout de même un monde qui semble riche, avec des combats assez exigeant.

Vous l’avez deviné, on incarne ici un crabe, qui aura la particularité de se vêtir de différentes coquilles de toutes sortes pour se protéger. Le titre sortira sur PC et Switch en 2023.

Le reste des annonces

Le loufoque simulateur de batailles Tottaly Accurate Battle Simulator s’est aussi montré pour dire qu’il arriverait sur Switch, tandis que le jeu d’exploration sous-marine en noir et blanc nommé Silt nous a aussi prévenu qu’il sortirait une version Switch dès le mois de juin.

Le jeu de gestion de trafic routier Mini Motorways était présent pour nous faire une surprise, puisque sa version Switch sort dès aujourd’hui, et Cult of the Lamb était là pour nous rappeler sa sortie cette année, aussi sur la console de Nintendo. Card Shark a profité de l’émission pour préciser qu’il arriverait le 2 juin prochain sur PC et Switch.

Bref, un Indie World sans trop de surprises, mais avec quelques jeux qui valent le coup d’oeil.