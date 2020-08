13 Sentinels : Aegis Rim – Un nouveau trailer intitulé « Doomsday »

Après nous avoir déjà offert un trailer et quelques détails sur leur prochain jeu, Atlus et Vanillaware viennent de publier un nouveau trailer pour 13 Sentinels : Aegis Rim, un trailer intitulé « Doomsday ».

L’horloge de l’Apocalypse tourne

Vanillaware, à qui l’on doit notamment Odin Sphere et Dragon’s Crown, revient avec un mystère de science-fiction épique couvrant treize histoires entrelacées. 13 Sentinels : Aegis Rim est une aventure en 2D, un jeu d’aventure narratif regroupant 13 histoires de lycéens dans le but de percer le secret derrière le Fate of Ruin.

Le trailer intitulé « Doomsday » nous montre la fin du monde et le fait de refuser ce destin mortel. Tout est une question de passé, de présent et de futur. Vous allez devoir combattre une pléthore de kaiju tout en personnalisant les Sentinelles grâce à un grand nombre d’armes, afin de défendre l’humanité.

13 Sentinels : Aegis Rim sortira le 22 septembre sur PlayStation 4.