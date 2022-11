114 millions de Switch pour Nintendo, tandis que Splatoon 3 confirme son succès

C’est l’heure des habituels bilans de fin de trimestre, et après Sony, c’est au tour de Nintendo de partager ses derniers chiffres de ventes. Une fois n’est pas coutume, on constate que le rythme de ventes de consoles Switch baisse de trimestre en trimestre et ce malgré la sortie de titres très vendeurs. Pas de quoi s’alarmer pour autant, puisque la Switch est toujours l’une des consoles qui se vend le plus en ce moment, sans trop d’efforts.

Splatoon 3 cartonne

Durant le dernier trimestre (qui s’est achevé le 30 septembre), 3,25 millions de Switch supplémentaires ont trouvé preneur, contre 3,43 millions au trimestre d’avant. Une petite baisse de régime qui permet tout de même à Nintendo d’afficher fièrement ses 114,33 millions de Switch vendues depuis le lancement.

C’est aussi 917,59 millions de jeux Switch qui ont été vendus depuis 2017. Voici le nouveau top 10 des meilleures ventes de jeux Switch :

Mario Kart 8 Deluxe : 48,41 millions Animal Crossing: New Horizons : 40,17 millions Super Smash Bros. Ultimate : 29,53 millions The Legend of Zelda: Breath of the Wild : 27,79 millions Pokémon Epée / Pokémon Bouclier : 25,37 millions Super Mario Odyssey : 24,4 millions Super Mario Party : 18,35 millions Pokémon Diamant Etincelant / Pokémon Perle Scintillante : 14,92 millions Ring Fit Adventure : 14,87 millions Pokémon: Let’s Go, Pikachu! / Pokémon: Let’s Go, Evoli! : 14,81 millions

Pas trop de changements donc, mais on note que Légendes Pokémon Arceus toque à la porte d’entrée de ce top 10 avec 13,91 millions d’unités vendues. Parmi les nouveautés, on peut voir que le succès de Splatoon 3 se confirme grâce à 7,9 millions de copies écoulées, en l’espace de quelques semaines seulement. Xenoblade Chronicles 3 s’en sort avec les honneurs avec 1,72 millions de jeux vendus.

Dans le même temps, Nintendo a profité de ce bilan financier pour annoncer la création d’une coentreprise avec DeNA. Les deux entités se connaissent bien puisque DeNA œuvre depuis plusieurs années sur des jeux mobiles comme Fire Emblem Heroes ou Mario Kart Tour, notamment en ce qui concerne l’intégration des comptes Nintendo dans ces titres. Ce partenariat aura donc pour but de développer et de renforcer le pôle des services du constructeur dans les années à venir.