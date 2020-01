Après avoir annoncé sa date de sortie et présenté ses trophées, Zombie Army 4: Dead War vient de mettre en ligne une nouvelle bande-annonce qui fait le tour du propriétaire. Dans ce trailer « 101 », Rebellion nous montre les nouveautés majeures de ce nouvel opus et en profite pour faire monter la sauce d’ici sa sortie.

A quoi faut-il s’attendre ?

Cette vidéo nous permet de voir quelles sont les principales fonctionnalités de ce quatrième volet. La franchise met ainsi en avant sa nouvelle histoire jouable en coopération jusqu’à quatre joueurs ou encore un morde horde qui permettra de poutrer de nombreux zombies. Bien sûr, on peut s’attendre à voir de nouveaux ennemis et de nouvelles armes à dispositions.

L’emphase sera aussi mise sur les capacités avec des talents et des capacités spéciales. La progression en sera ainsi bonifiée avec un système de personnalisation. Et pour le plus grand bonheur des amateurs de la franchise, on y retrouve le retour de la fameuse killcam que l’on aime tant.

Bref, le rendez-vous est pour bientôt. Zombie Army 4: Dead War arrivera le 4 février sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.