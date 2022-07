Z Event : L’événement caritatif est de retour du 8 au 11 septembre, les premiers détails

En 2021, le Z Event, qui est un événement caritatif organisé sur Twitch réunissant des dizaines de streameurs et streameuses, a permis de récolter la somme record de plus de 10 millions d’euros pour soutenir l’organisation Action Contre la Faim. Cette année, le Z Event sera évidemment de retour, mais il aura lieu plus tôt que prévu, puisque l’on apprend qu’il se déroulera au mois de septembre.

Le Z Event est de retour pour une autre édition record ?

Vous ne vous attendiez pas à nous revoir si tôt, avouez-le. 👀 Le #ZEvent2022 se déroulera du 9 au 11 septembre ! Plus de cinquante streameurs se mobilisent pour un marathon de 50h au profit de la Fondation @GoodPlanet_ . Plus d'infos sur : https://t.co/vlyZyq8yMB pic.twitter.com/7XcalH9q4I — Z Event (@ZEventfr) July 4, 2022

Adrien Nougaret et Alexandre Dachary seront donc de retour pour un marathon de stream du 8 au 11 septembre prochain, avec une édition du Z Event 2022 qui va à nouveau réunir une cinquantaine de personnalités bien connues du monde du stream, comme Antoine Daniel, Jeel, Mister MV, Trinity ou encore Domingo. La liste complète des participants est à retrouver sur le site officiel de l’événement. Pour cette édition 2022, le Z Event a choisi de soutenir la fondation GoodPlanet.

L’événement sera divisé en deux parties, avec tout d’abord un grand concert au Zénith de Montpellier qui aura lieu le 8 septembre, et qui va accueillir des artistes comme Soprano ou Bigflo et Oli. Le marathon de stream aura quant à lui lieu du 9 au 11 septembre, avec plus de 50 heures de live tout au long du week-end, avec on l’imagine des milliers de dons, des happenings et bien d’autres choses.