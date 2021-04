Yoshinori Ono devient président de la société Delightworks (Fate/Grand Order)

Le départ de Yoshinori Ono de Capcom après des dizaines d’années passées chez l’éditeur japonais avait fait grand bruit l’année dernière. L’intéressé n’avait pas vraiment donné d’indices sur sa prochaine direction, et on ne savait pas encore si on le reverrait prochainement au sein d’un studio. C’est finalement chez Delightworks qu’on le retrouve, puisqu’il en devient le nouveau président.

Quels projets pour Yoshinori Ono ?

Yoshinori Ono a été nommé président et COO (chief operating officer) de la société Delightworks, qui est notamment connue pour œuvrer sur le jeu mobile à succès Fate/Grand Order, l’un des gacha les plus populaires dans le monde (toujours indisponible en France). Il prendra ses fonctions dès le 1er mai, comme l’indique le communiqué.

On ne sait pas encore quelle direction Ono fera prendra la société, mais les fans de la série Fate se prennent déjà à rêver d’un jeu de combat autour de Fate/Grand Order, qui dispose d’un casting de personnages impressionnant. Pour le moment, rien n’a été annoncé et on attend maintenant de voir quels seront les premiers projets de Yoshinori Ono à la tête de Delightworks.