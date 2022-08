Xenoblade Chronicles 3 : Le JRPG de l’année sur Switch ? Notre test en vidéo

La Switch sort ses gros calibres cet été, et compte bien nous donner un gros JRPG à découvrir sur la plage en deux séances de bronzette (pour les plus chanceux). Xenoblade Chronicles 3 est bien le mastodonte de ces dernières semaines, et a la lourde tâche de combiner tout ce que la série a fait de mieux avec ses précédents épisodes.

Et pas de suspenses ici : Xenoblade Chronicles 3 est bien au niveau espéré, si ce n’est même plus haut. On vous a déjà dit tout le bien que l’on en pensait à son sujet dans notre test écrit, et voici maintenant notre test vidéo avec nos propres captures pour mieux vous aider à comprendre pourquoi il s’agit d’un JRPG immanquable cette année.

Xenoblade Chronicles 3 est disponible sur Nintendo Switch. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus sur le jeu.