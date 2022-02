Xenoblade Chronicles 3 : Scénario, développement… de nouveaux détails dévoilés

Le dernier Nintendo Direct a gardé le meilleur pour la fin avec Xenoblade Chronicles 3 grâce à un trailer aussi intriguant qu’alléchant. Peu de temps après sa diffusion, le studio Monolith Soft donne plus de détails sur ce que l’on a pu voir. Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce nouveau Xenoblade.

Des liens plus forts avec Xenoblade Chronicles 1 et 2 ?

Grâce au site officiel de Nintendo, le directeur de Xenoblade Chronicles 3, Tetsuya Takahashi, nous donne plus de détails sur cette suite désormais très attendue. Première chose est que, comme sa période de sortie l’indique, le développement du titre est dans sa dernière ligne droite : « Nous travaillons actuellement à y apporter les derniers ajustements pour en faire le meilleur jeu possible grâce à ce que nous avons appris lors des opus précédents ». On peut comprendre par-là que le soft tournera sans doute bien mieux que Xenoblade Chronicles 2 qui accusait quelques soucis techniques.

« L’épée brisée de Mékonis et la dépouille du titan urayen sont tous deux présents sur le visuel du jeu. J’imagine que celles et ceux qui ont vu la bande-annonce ont été surpris par cette scène finale ». Effectivement, comme nous l’avions précisé précédemment, ce troisième opus semble faire beaucoup de connexions avec les deux précédents même si on ne nous dit pas tout évidemment pour préserver le suspens. Xenoblade Chronicles 3 pourrait être un futur après une sorte de fusion des mondes de Xenoblades Chronicles 1&2 : « Xenoblade Chronicles 3 est une toute nouvelle aventure réunissant les mondes de Xenoblade Chronicles et Xenoblade Chronicles 2 et qui transportera les joueurs dans le futur. Il reste encore quelques mois avant la sortie du jeu et nous espérons que vous avez hâte de le découvrir ».

Cela se voyait sur le trailer, mais nous avons la confirmation que Masatsugu Saito est de retour pour le chara-design des personnages après son travail sur le 2eme épisode. À bien y regarder, on peut d’ailleurs déceler deux personnages déjà vus sur les précédents titres malgré les visages cachés par des masques.

Concernant la bande-son, on peut encore s’attendre à des pépites musicales puisque l’on retrouve Yasunori Mitsuda (qui participe également aux musiques du remaster de Chrono Cross annoncé lors du dernier Nintendo Direct), Manami Kiyota, ACE (TOMOri Kudo, CHiCO), Kenji Hiramatsu et Mariam Abounnasr.

La musique semble d’ailleurs avoir une place toute particulière dans ce nouveau Xenoblade puisque les passages à la flûte sont légion sur le trailer même si on ne sait pas encore ce que cela signifie vraiment.

Les premiers éléments du scénario de Xenoblade Chronicles 3

Si l’on rassemble les informations officielles avec ce que l’on observe dans le trailer, on sait que Xenoblade Chronicles 3 se déroule dans le monde d’Aionios présenté comme le berceau de Keves et Agnus deux nations en guerre perpétuelle qui rappelle un peu le conflit Bionis/Mekonis du premier opus. Keves est une nation où la technologie mécanique est très développée d’où les énormes robots du trailer faisant penser aux Mekons. Agnus est quant à elle une nation qui utilise l’éther, une technologie magique qui permet de manier différentes armes énergétiques.

Avec ce contexte en place, nous allons suivre le destin de 6 soldats issus de ces deux nations qui vont apprendre à dépasser leurs différences pour accomplir une cause plus juste semble-t-il. Cela nous donnera l’occasion d’explorer de nombreux lieux qui en mettent plein la vue.

On a en tout cas hâte d’en savoir plus mais l’attente ne sera finalement pas bien longue puisque Xenoblade Chronicles 3 sortira en septembre prochain exclusivement sur Nintendo Switch.