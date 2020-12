Le service xCloud arrivera sur iOS et PC dès le printemps 2021

En dehors de son Game Pass, Microsoft met également beaucoup en avant son service xCloud, qui permet à n’importe quel utilisateur de smartphone Android de pouvoir jouer à un grand catalogue de jeux, le tout en cloud gaming. Un service qui va désormais s’étendre aux machines iOS et aux PC, et ce dès l’année prochaine.

Le cloud gaming de Microsoft arrive sur iOS et PC

Dans un article publié sur le blog officiel de Microsoft, le service arrivera en bêta dès le printemps 2021 sur iOS et PC, sans plus de précisions. le xCloud sera donc intégré au Game Pass Ultimate et permettra de jouer sur de nombreuses plateformes à ses jeux, en passant d’une machine à une autre, d’une version PC à son smartphone iOS.

Le service va aussi être accessible dans de nouveaux pays, comme au Brésil, au Japon ou au Mexique. Microsoft promet davantage d’informations dès le début de l’année prochaine.