La Xbox Series continue de se vendre à un rythme record selon Phil Spencer, malgré la pénurie

La pénurie actuelle des semi-conducteurs et de bien d’autres composants empêche actuellement Sony et Microsoft d’alimenter le marché convenablement avec leurs nouvelles consoles. Mais cela n’empêche pas ces dernières d’être de véritables cartons, malgré la situation. Phil Spencer, grand manitou de la branche Xbox, a une nouvelle fois mis en avant les ventes réalisés par la Xbox Series (aussi bien X que S, et sans révéler les chiffres exacts) dans une interview publiée dans le New York Times, relayée par VGC.

La marque Xbox plus forte que jamais

Il reconnaît tout d’abord que la situation est difficile, et que forcément, la pandémie y est pour quelque chose. Mais il pense également que la demande est plus forte que jamais, pénurie ou non :

« Quand vous pensez à essayer d’obtenir une Xbox ou une nouvelle PlayStation en ce moment sur le marché, c’est vraiment difficile à trouver. Et ce n’est pas parce que l’offre est plus basse que jamais. L’offre est en fait aussi importante qu’elle ne l’a jamais été. Mais la demande dépasse l’offre pour nous tous. »

Il y a en effet fort à parier que sans la pénurie, la PS5 et la Xbox Series se vendraient à un rythme très encourageant, alors que les deux consoles établissent déjà des records en pleine pénurie. Et Phil Spencer rajoute que la Xbox Series est bien la console Xbox qui se vend le plus vite depuis son lancement :

« À ce stade, nous avons vendu plus de cette génération de Xbox, qui est Xbox Series X et S, que nous n’avions vendu de versions précédentes de Xbox. C’est donc notre travail d’apporter l’offre pour répondre à cette demande. »

Autrement dit, la Xbox Series s’écoule à un rythme bien plus rapide que les précédentes Xbox, et avec les exclusivités qui se profilent à l’horizon 2023-2024 pour Microsoft, nul doute que ce succès ne devrait pas trop ralentir.