Avant l’E3, Xbox partage ses projets d’expansion concernant le cloud gaming et le Xbox Game Pass

Avant sa conférence E3 2021 tant attendu le 13 juin prochain, Microsoft nous dévoile ses plans pour la Xbox avec une plus grande accessibilité au cloud gaming et au Xbox Game Pass. Ils seront pour ainsi dire très bientôt sur tous les écrans.

Xbox veut étendre l’hégémonie de son Xbox Game Pass

Si l’on croit la nouvelle du jour, Microsoft semble préparer le terrain pour se consacrer pleinement aux jeux à venir pour la conférence E3 le 13 juin prochain. Avant de nous donner envie avec des surprises en tout genre (on espère en tout cas), la compagnie nous dit « voici comment vous allez pouvoir en profiter à l’avenir ». L’objectif est d’étendre sa sphère d’influence en permettant à de plus en plus de profils de s’essayer aux services de Microsoft et notamment d’un Xbox Game Pass qui incontestablement un atout majeur :

Tout d’abord, à l’image d’applications déjà installées sur les TV connectés comme Netflix, Disney + ou Amazon Prime, Microsoft annonce travailler avec les fabricants pour incorporer directement « l’expérience Xbox » aux télévisions .

. Xbox envisage de nouveaux moyens pour souscrire au Xbox Game Pass.

Xbox travaille avec les FAI sur de nouveaux modèles de paiement à l’image du Xbox All Access.

Xbox développe actuellement un appareil destiné au streaming pour jouer sur n’importe quel écran sans avoir besoin d’une console.

pour jouer sur n’importe quel écran sans avoir besoin d’une console. Dans les prochaines semaines, les joueurx ayant le Xbox Game Pass Ultimate pourront jouer via le cloud sur les navigateurs suivant : Edge, Chrome, et Safari.

Le cloud gaming pourra également devenir un élément de confort pour que les joueurs PC et consoles puissent tester un jeu via ce service avant de démarrer un téléchargement. A travers la vidéo ci-dessus, Phil Spencer et Satya Nadella nous précisent que la compagnie se concentre avant tout sur le « jeu ». Un message pour nous dire que Microsoft prépare donc son offensive en matière de jeux pour contrer Sony qui commence bien l’année en matière d’exclusivités avec Returnal ou encore Ratchet & Clank Rift Appart.

Nul doute que les nombreuses acquisitions, et surtout celle de Bethesda, vont bientôt porter leurs fruits. D’ailleurs, Xbox a pour objectif de sortir un jeu first chaque trimestre dans le Xbox Game Pass.