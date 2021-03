Xbox aurait toujours des jeux prévus pour 2021 qui n’ont pas encore été annoncés

Microsoft se prépare peut-être à accueillir Bethesda dans ses rangs, mais les joueuses et joueurs Xbox ne veulent pas attendre encore des années avant d’avoir droit à quelques exclusivités. Jason Ronald, directeur des programmes, a tenu à rassurer son public en déclarant que le calendrier 2021 de la Xbox One et de la Xbox Series n’était pas encore dévoilé complètement.

Plus de jeux annoncés prochainement ?

Dans une interview avec Iron Lords Podcast, relayée par IGN, Jason Ronald est revenu sur le calendrier des sorties à venir sur les plateformes Xbox, en déclarant que « tous les jeux qui sortiront cette année n’ont pas encore été annoncés ».

Il ne rentre pas plus dans les détails en ne précisant pas si cela concerne des exclusivités d’éditeurs tiers ou des jeux des Xbox Games Studios, mais cela devrait rassurer celles et ceux qui pensaient que l’année 2021 serait peu remplie chez Microsoft, en dehors de la sortie événement de Halo Infinite, et des moins connus Psychonauts 2 ou The Gunk.

Espérons que Microsoft révèle donc prochainement ses plans pour le reste de l’année, peut-être à l’occasion d’un événement spécial.