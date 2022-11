Accueil » Actualités » Xbox Game Pass : Football Manager 2023, Return to Monkey Island, Vampire Survivors et d’autres arrivent en novembre

Le mois d’octobre a marqué l’arrivée de gros jeux pour le Xbox Game Pass comme A Plague Tale: Requiem ou encore Scorn. Pour ce mois de novembre, cette nouvelle salve se révèle moins impressionnante même si elle apporte quelques pépites indépendantes, sans oublier le gros jeu de foot annuel après FIFA. Voici donc une première liste pour le Xbox Game Pass de ce mois de novembre.

Les jeux de novembre 2022 sur le Xbox Game Pass

Même si Haloween vient de se terminer, la plupart des jeux de ce mois de ce mois novembre restent dans le thème avec des vampires, des zombies ou encore des fantômes. On retiendra surtout l’arrivée de Football Manager 2023, Vampire Survivors, Return to Monkey Island et Pentiment. Voici tous les jeux ajoutés pour le début de ce mois de novembre sur le Xbox Game Pass :

The Legend of Tianding (cloud, console et PC) – Disponible

(cloud, console et PC) – Disponible The Walking Dead: A New Frontier – The Complete Season (PC) – Disponible

(PC) – Disponible The Walking Dead: Michonne – The Complete Season (PC) – Disponible

(PC) – Disponible Ghost Song (cloud, console et PC) – 3 novembre

(cloud, console et PC) – 3 novembre Football Manager 2023 (PC) – 8 novembre

(PC) – 8 novembre Football Manager 2023 Console (cloud, console et PC) – 8 novembre

(cloud, console et PC) – 8 novembre Return to Monkey Island (cloud, console et PC) – 8 novembre

(cloud, console et PC) – 8 novembre Vampire Survivors (console) – 10 novembre

(console) – 10 novembre Pentiment (cloud, console et PC) – 15 novembre

(cloud, console et PC) – 15 novembre Somerville (console et PC) – 15 novembre

Comme d’habitude, des titres vont aussi quitter le catalogue ce mois-ci :