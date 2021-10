Xbox Game Pass : Dragon Ball FighterZ, Age of Empires IV et d’autres arrivent

On entame la deuxième moitié du mois et c’est donc le moment venu pour Microsoft de préciser les nouveautés à venir sur le Xbox Game Pass pour la seconde quinzaine d’octobre. Après la grosse sortie de Back 4 Blood en début de mois, ainsi que de nombreux autres jeux, voici les titres qui arrivent dès aujourd’hui et dans les jours à venir dans l’abonnement.

Les jeux de fin octobre 2021

L’une des sorties notables est bien entendu celle de Age of Empires IV, qui arrive directement sur le Game Pass PC dès le jour de sa sortie. Mais les fans d’animes et de baston jetteront sans doute leur dévolu sur Dragon Ball FighterZ, qui arrivera ce jeudi. Voici la liste complète des arrivées pour cette fin du mois d’octobre :

Into the Pit (Cloud, Console & PC) – 19 octobre

Outriders (PC) – 19 octobre

Dragon Ball FighterZ (Cloud & Console) – 21 octobre

Echo Generation (Cloud, Console & PC) – 21 octobre

Everspace 2 (Game Preview) (PC) – 21 octobre

Age of Empires IV (PC) – 28 octobre

Alan Wake’s American Nightmare (Console & PC) – 28 octobre

Backbone (Console) – 28 octobre

Bassmaster Fishing 2022 (Cloud, Console & PC) – 28 octobre

Nongunz: Doppelganger Edition (Cloud, Console & PC) – 28 octobre

The Forgotten City (Cloud, Console & PC) – 28 octobre

Et forcément, ils y a aussi des jeux qui s’apprêtent à quitter le programme. Voici les jeux qui ne seront plus sur le Xbox Game Pass dès le 31 octobre :