Quelles nouveautés attendues ?

Bien sûr, qui dit nouvelle version, dit nouveaux events. On profitera un événement saisonnier dans le thème de cette version avec des activités et des récompenses exclusives. Dans la même logique, deux nouveaux personnages 5 étoiles feront leur entrée, tandis qu’il sera possible de récupérer gratuitement Xiangli Yao un peu plus tard. Un nouveau compagnon droïde sera ajouté.

On note aussi quelques changements dans les paramètres, comme l’introduction d’un système de verrouillage personnalisé, la présence du 120fps dans les options ou la possibilité de mettre en avant un personnage dans son profil. On profiteras également d’une amélioration sur les bonus quotidiens.

Quand arrive la mise à jour 1.2 de Wuthering Waves ?

Etant donné que la seconde partie des bannières allaient se clôturer vers la fin du mois, pas trop de surprise sur la date de déploiement. La version 1.2 de Wuthering Waves sera déployée le 15 août 2024 en début de journée. Vous pourrez donc la découvrir dès jeudi prochain après l’avoir téléchargée et installée.

Wuthering Waves est actuellement disponible sur PC et mobiles. La version PlayStation 5 a aussi été récemment officialisée et sortira plus tard.