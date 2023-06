We Kill Monsters : L’action-RPG est récupéré par Annapurna Interactive et s’offre un trailer

Une fosse sans fin

Dans We Kill Monsters, on incarnera des homuncules qui doivent descendre au sein d’une fosse étrange se trouvant en dessous de la ville où ils sont nés, à savoir la Cité Mourante d’Edinu, tout ça à la recherche d’un Fluide Primordial qui pourrait les sauver.

Il leur faudra descendre de plus en plus profondément pour atteindre des lieux encore plus énigmatiques, avec chaque étage de ce lieu qui devrait être ouvert et que l’on pourra explorer à notre guise. On devra aussi partir à la recherche de nourriture et de vêtements pour survivre, sans parler des armes pour nous défendre des créatures qui rôdent dans les environs. Un voyage que l’on pourra visiblement effectuer en solitaire ou à plusieurs, avec de la coopération au programme.

Aucune date n’est encore annoncée pour ce We Kill Monsters. Pour le moment, il est seulement prévu sur Steam.