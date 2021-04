Warhammer – Age of Sigmar: Storm Ground daté au 27 mai avec un nouveau trailer

La franchise Warhammer ne s’arrête jamais et continue d’adapter son univers en jeu vidéo. Chapeautée cette fois par Focus Home Interactive, la licence de Games Workshop revient pour un nouveau titre, Warhammer – Age of Sigmar: Storm Ground, qui vient de nous révéler sa date de sortie et quelques images supplémentaires. Prenez votre agenda, c’est pour bientôt.

Les Maggoktin de Nurgle se présente

Aperçu lors de l’Opening Night Live de la gamescom 2020, Warhammer – Age of Sigmar: Storm Ground présente une nouvelle bande-annonce qui nous offre un premier aperçu de sa troisième faction, les Maggoktin de Nurgle. Cette vidéo s’accompagne de quelques visuels exclusifs avec diverses séquences de gameplay afin d’apercevoir les mécaniques tactiques qui nous attendent.

Les joueurs se retrouveront plongés dans les Royaumes Mortels, background bien connu des adorateurs d’Age of Sigmar, et vous devrez mener votre armée à travers diverses batailles au tour par tour. La campagne, définie comme « non-linéaire », vous permettra d’obtenir de nouvelles unités et de les personnaliser au fil de l’histoire. Un mode en ligne est également prévu avec du Joueur contreJoueur.

Si jamais vous souhaitez craquer dessus, sachez que les précommandes viennent d’ouvrir sur les différentes boutiques en ligne. Quant à la date de sortie, notez le rendez-vous dans votre agenda : Warhammer – Age of Sigmar: Storm Ground sortira sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch le 27 mai 2021.

Ce n’est d’ailleurs pas le seul jeu basé sur l’univers d’Age of Sigmar qui sortira puisque l’on attend aussi Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall qui lui, sortira cet été en réalité virtuelle. Ne confondez pas Storm Ground avec l’autre jeu Age of Sigmar de Frontier Developments, qui lui, sortira en 2022 et prendra la forme d’un jeu de stratégie en temps réel. Dans un autre registre, mais toujours basé sur la franchise Warhammer, Necromunda: Hired Gun arrivera quant à lui le 1er juin. Oui, la licence est toujours autant prolifique.