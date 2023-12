On ne fera pas mieux pour cette année : la Xbox Series X est disponible avec 140€ de remise directe. Si vous ne l’aviez pas pris pendant la période du Black Friday et que vous souhaitiez mettre la main sur la console de Xbox dans les semaines ou mois à venir, ne cherchez plus, vous n’aurez probablement pas de meilleures offres avant quelques mois. Microsoft propose une dernière fournée de promotions avant les fêtes. Notez que les offres se terminent le 24 décembre.

La Xbox Series X à petit prix

Ainsi, la Xbox Series X seule passe à seulement 409.99€ au lieu des 549.99€ habituellement affichés. Une réduction de 140€ tout de même, vous permettant de faire une belle économie. L’offre est disponible chez la plupart des revendeurs habituels, que ce soit Amazon, la Fnac ou Micromania, comme l’atteste notre comparateur de prix plus haut.

Des packs avec jeux à prix cassés

Mais ce n’est pas tout : si vous préférez prendre la console avec un jeu dans un pack, sachez que plusieurs bundles sont proposés. Après tout, pourquoi ne pas mettre quelques piécettes en plus ? Si c’est le cas, sachez que plusieurs packs sont actuellement listés à 429.99€, au lieu de tarifs généralement affichés à 559.99€ ou plus. On a par exemple le pack Xbox Series avec Diablo IV ou encore celui avec Assassin’s Creed Mirage, seulement à la Fnac.

Pack Xbox Series X + Diablo IV

Pack Xbox Series X + Assassin’s Creed Mirage

Notez que sur ce pack Xbox Series X avec Assassin’s Creed Mirage, non seulement le pack est à 429.99€ mais il y a également une ODR avec 40€ offerts aux adhérents. Parfait si vous êtes membre et que vous comptiez acheter sur la Fnac.