Vaporum: Lockdown sort aujourd’hui sur Xbox One et les consoles PlayStation

Sorti sur PC il y a un peu plus d’un an et en début d’année sur Nintendo Switch, le Dungeon-RPG Vaporum: Lockdown fait son entrée aujourd’hui sur les autres supports. L’occasion idéale pour les joueurs et joueuses qui ne jouent pas sur les premières plateformes de pouvoir l’essayer.

Du dungeon crawler steampunk

Parmi la liste des sorties jeux vidéo de décembre figure un certain Vaporum: Lockdown, préquel de Vaporum premier du nom. Le titre se présente par un dungeon crawler qui reprend le concept de son aîné. Il faut avancer à travers de nombreux donjons en faisant attention à notre stratégie, où l’on avance case après case tout en résolvant des énigmes.

Le soft prend place dans un univers streampunk où l’on y suit l’histoire d’Ellie Teller, une scientifique qui tente d’en savoir un peu plus sur les événements de la tour d’Arx Vaporum. Bien accueilli par la communauté Steam, Vaporum: Lockdown déboule donc ce 10 décembre sur PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox One en version numérique.