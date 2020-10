Valorant dévoile ses plans pour l’acte 3 et une carte inédite, Icebox

Disponible depuis le 2 juin en free-to-play sur PC, Valorant, le FPS multijoueur de Riot Games, se prépare au lancement de son acte 3, programmé dans la nuit du 13 au 14 octobre prochain. En plus de proposer un nouveau pass de combat apportant des modifications à la progression pour les missions hebdomadaires et incluant des rangs d’épilogue supplémentaires, il ajoutera Icebox, une carte inédite.

Un nouvel agent à la fin du mois

Prévue initialement pour être déployée pendant l’épisode 2 qui arrivera l’an prochain, celle-ci sera finalement disponible pour les parties non classées le 14 octobre et en mode compétitif le 27 octobre. En conséquence, la sortie du nouvel agent, dont l’identité n’a pas encore été révélée, est repoussée à la fin du mois.

Sur le site officiel du jeu, Riot Games justifie ce retard de la façon suivante : « Nos derniers patchs n’étaient pas très stables et nous savons que vous êtes plus nombreux à réclamer Icebox. Retarder l’introduction d’un nouvel agent nous permet de mieux régler les problèmes qui pourraient émerger avec le déploiement du patch 1.10. »

Il ajoute également que « le patch de l’acte 3 est un peu effrayant, vu la quantité de contenu qu’il introduit et son instabilité potentielle. Nous voulons être plus rapides pour résoudre les problèmes ou les failles. Ce délai donnera un peu de temps à l’équipe pour que les agents actuels soient à leur aise sur la nouvelle carte. »

Notez aussi que le prochain acte apportera une refonte des matchs compétitifs afin de rendre l’ascension dans le classement plus simple et juste. Les restrictions d’écart de rang seront renforcées pour que le matchmaking soit plus cohérent, la progression à compter du rang « Immortel » ne dépendra plus que des victoires, des défaites et de la difficulté de la partie, et il sera désormais possible de jouer sur le serveur de son choix.