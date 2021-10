Uncharted : Voici la première bande-annonce du film avec Tom Holland

Le film Uncharted a souvent été considéré comme étant un projet maudit, qui est passé de réalisateur en réalisateur pendant une décennie complète sans que quiconque sache quoi faire du long-métrage. Il aura fallu attendre que Tom Holland rejoigne le projet en tant que Nathan Drake pour que les choses se débloquent, et que Ruben Fleischer arrive derrière la caméra pour enfin commencer le tournage. On peut maintenant avoir un premier aperçu du résultat avec une bande-annonce inédite pour le film (même si elle a fuité dans la nuit).

Une adaptation fidèle ?

Les fans des jeux n’auront pas de mal à reconnaitre la séquence de l’avion-cargo, où ce pauvre Nathan Drake est plongé dans le vide et fait des acrobaties sur des caisses.

Cette scène rend hommage à Uncharted 3, même si le film a pour but de nous raconter la jeunesse du héros (il fallait bien faire des clins d’oeil aux jeux). Le résultat est ce qu’il est est, et on attendra de voir le résultat en salles pour voir si l’attente en valait la chandelle. Cet aperçu nous offre également un autre coup d’oeil sur Scully, interprété par Mark Wahlberg, lui aussi bien rajeuni.

Le film Uncharted sortira le 18 février 2022 aux Etats-Unis, et le 16 février chez nous. La bande-annonce en VF est disponible ci-dessous.