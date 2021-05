Sony dévoile une image du film Uncharted et met fin aux rumeurs sur l’adaptation de God of War

Sony va de plus en plus adapter ses licences les plus célèbres du jeu vidéo en films et séries, et Uncharted est l’un des projets les plus attendus du studio. Après avoir été maintes et maintes fois repoussé, le film refait surface avec une nouvelle image publiée dans le New York Times, qui dévoile aussi une information importante concernant God of War.

Elle est où la moustache ?

Cette nouvelle image du film Uncharted nous montre donc Tom Holland et Mark Wahlberg, qui incarnent respectivement Nathan et Sully à l’écran. Alors oui, on pourra pester sur le fait que Marky Mark ne porte pas la moustache, mais ce n’est pas dit que cela sera le cas durant tout le film. On attend désormais une vraie bande-annonce avec des images en mouvement pour se faire un avis plus précis du long-métrage.

Dans le même article du New York Times, un représentant de Sony a aussi clarifié les choses. Si Sony est bel et bien en train d’oeuvrer sur plusieurs adaptations, comme Ghost of Tsushima et Twisted Metal, mais qu’une série ou un film God of War n’était actuellement pas du tout prévue. De quoi mettre fin aux rumeurs les plus insistantes, et aussi un bon moyen de rappeler qu’il ne fait pas croire n’importe qui dans ce milieu, comme nous vous l’expliquions dans notre article consacré à la rumeur autour d’une série Bloodborne.