Uncharted : Une nouvelle employée de Naughty Dog laisse entendre que d’autres épisodes sont prévus

Entre The Last of Us et Uncharted, Naughty Dog ne doit plus vraiment savoir sur quel pied danser ces derniers temps. Le studio est actuellement très occupé sur son prochain jeu multijoueur se déroulant dans l’univers de The Last of Us et un potentiel remake, mais avait aussi exprimé son envie d’explorer un peu plus la saga Uncharted. Et puisque pour piloter autant de projets en même temps, il faut du monde, Naughty Dog continue de s’agrandir, et vient justement d’embaucher une nouvelle personne chargée du recrutement, qui donne un détail intéressant sur sa page LinkedIn.

La saga continue

VGC a remarqué que Christina-Marie Drake McBrearty a noté des changements sur son profil LinkedIn, en annonçant son nouveau poste chez Naughty Dog, où elle sera en charge de trouver de nouveaux talents pour le studio, aussi bien sur la partie plus technique que sur les jobs créatifs.

Plus loin, elle déclare alors :

« C’est encore plus spécial de pouvoir construire de futures équipes non seulement pour de nouveaux titres, mais aussi pour l’héritage d’Uncharted, qui est très personnel et spécifique à moi et à ma famille. »

Une nouvelle déclaration qui semble indiquer que Naughty Dog est en train de construire une nouvelle équipe pour travailler sur la licence, qui est récemment revenue avec la compilation Uncharted: Legacy of Thieves Collection, et qui est maintenant l’une des séries phares de Sony au cinéma, avec le film porté par Tom Holland qui a été un succès.