Sony dévoile la nouvelle introduction de PlayStation Productions pour la sortie du film Uncharted

Aujourd’hui est un grand jour pour les productions conjointes entre Sony Pictures et Sony Interactive Entertainement, du moins pour la France, puisque le film Uncharted débarque enfin sur grand écran chez nous après un développement plus que chaotique. Pour l’occasion, le film porté par Tom Holland a droit à une toute nouvelle introduction qui va unifier les productions PlayStation sur petit et grand écran, comme peut le faire Marvel ou même Star Wars.

L’univers PlayStation unifié avec une nouvelle introduction

Est-ce une nouvelle animation pour PlayStation Productions ? 👀 Vous la verrez en allant voir le film #Uncharted, dès aujourd'hui au cinéma. pic.twitter.com/abb7zHizoA — PlayStation France (@PlayStationFR) February 16, 2022

Cette nouvelle introduction, un peu plus originale que la précédente (qui faisait très Marvel justement), nous présente donc les plus grands personnages de la marque PlayStation, de Nathan Drake à Aloy, en passant par le duo Kratos – Atreus et même le petit Sackboy.

Il faut donc s’attendre à revoir cette introduction sur les futures productions dérivées de jeux PlayStation, regroupées sous la marque PlayStation Productions, comme le film Ghost of Tsushima, qui est en préparation. N’y voyez pas pour autant d’annonces ici, rien n’indique que des films Horizon ou encore God of War ne sont teasés ici, même si on se doute que Sony compte s’engouffrer encore plus loin dans cette brèche pleine d’adaptations.