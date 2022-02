Uncharted : Bend Studio voulait produire un jeu centré sur un jeune Sully

Jeff Ross est décidément bien bavard depuis qu’il a quitté Bend Studio et Sony. Généralement, on l’entend parler de ses projets avortés pour la suite de Days Gone, en déclarant régulièrement que ce deuxième épisode aurait pu grandement améliorer les bases du premier. Mais après l’annulation de cette suite, on avait appris que le studio avait été placé à la tête d’un nouveau projet lié à Uncharted, qui n’a pas abouti non plus, et Ross nous donne ici plus de détails sur ce que l’on aurait pu voir dans cet épisode.

Avec un autre Sully sans moustache ?

Interviewé chez Sacred Symbols+ (avec des propos repris par VGC), Jeff Ross a discuté des idées que Bend Studio avait pour un nouvel épisode d’Uncharted. Il évoque alors l’envie de mettre en avant le personnage de Sully, mais dans une version plus jeune, à l’âge de 25 ans, au milieu des années 70 :

« Il a quitté la marine pour certaines raisons, et je pensais le voir jeune et essayer de trouver sa voie dans ce monde, en passant d’être un soldat à quelqu’un qui vit maintenant dans la rue, qui se dit qu’il va devenir un arnaqueur. Un jeune Victor Sullivan sexy, pour moi, aurait été comme Sean Connery. »

Le réalisateur déclare alors que l’esthétique de films comme Joker ou Once Upon A Time In Hollywood auraient influencé cette idée de partir sur le contexte des années 70.

Mais en travaillant dessus, il s’est rendu compte que toutes ces idées n’apportaient pas assez d’occasions pour placer des phases de shoots, très présente dans Uncharted, et il ne voulait pas faire « le premier Uncharted où le joueur ne tire sur personne ».

On se consolera comme on peut de ce projet avorté avec une autre version d’un jeune Sully via le film Uncharted, qui débarquera dans les salles le 16 février.