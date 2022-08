Un film Pac-Man est en préparation, par le producteur des films Sonic

Même si certaines productions se plantent en beauté, surtout d’un point de vue critique, les adaptations de jeux vidéo au cinéma représente un nouvel El Dorado pour les producteurs d’Hollywood. Et il suffit d’une réussite ou deux pour que certains producteurs se sentent pousser des ailes, comme Chuck Williams, producteur du premier film Sonic, qui s’est mis en tête qu’un film Pac-Man pourrait tout aussi bien marcher qu’un long-métrage sur le hérisson bleu.

Personne ne le demandait, mais il est bientôt là

Le très sérieux The Hollywood Reporter indique aujourd’hui que Bandai Namco s’est associé avec la société de production Wayfarer Studios, sur une idée de Chuck Williams, pour produire un film basé sur la très célèbre licence Pac-Man.

L’icone des années 80 va donc avoir droit à son propre film, bien que l’on ignore tout à son sujet pour le moment. Tout ce que l’on sait, c’est qu’il devrait suivre le même chemin que les films Sonic, puisqu’il s’agira bien d’un film en live action, avec des acteurs et actrices bien réels (en dehors de Pac-Man et compagnie). Le projet n’en n’est maintenant qu’à ses balbutiements, et il faudra attendre un moment avant d’en savoir plus.

Ce n’est cependant pas la première fois que l’on pourra voir Pac-Man sur grand écran. Par le passé, ce célèbre personnage est apparu dans de nombreux films, comme dans le très oubliable Pixels, réalisé par Chris Columbus avec Adam Sandler à l’affiche. Espérons un meilleur résultat ici.