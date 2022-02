11 bits Studios donnera les bénéfices de This War of Mine à la Croix Rouge Ukrainienne

Malgré une actualité riche concernant le jeu vidéo, difficile de passer à côté de ce qu’il se passe actuellement en Ukraine suite à l’attaque russe contre le pays. En soutien, le studio polonais 11 bit studios propose d’aider financièrement les victimes en donnant les bénéfices de l’un de ses jeux à la Croix Rouge.

Un jeu symbolique des ravages de la guerre

Le studio polonais 11 bits Studios (dont le pays est d’ailleurs un voisin de l’Ukraine) annonce son soutien aux victimes du conflit en reversant tous les bénéfices des ventes de This War of Mine à la Croix Rouge Ukrainienne durant les sept prochains jours. Cela concerne les jeux et les DLC quelle que soit la plateforme.

Précisons que GOG.com a par la suite encouragé l’action de 11 bits Studio en reversant aussi leur part des gains :

« Suite à la décision de 11 bit studios de reverser tous les bénéfices des ventes de This War Of Mine et de tous ses DLC, nous avons décidé de soutenir leur action. Pendant la semaine prochaine, jusqu’au 3 mars à 19 heures UTC, nous reverserons également tous les bénéfices de nos parts de vente à la Croix-Rouge ukrainienne ».

Comme le rappelle le message des développeurs, le jeu est en effet une illustration des souffrances d’un peuple en temps de guerre étant donné qu’il prend place durant un conflit fictif inspiré du siège de Sarajevo. Le titre se concentre sur le point de vue des civils et de ce qu’ils peuvent vivre durant ces temps troubles. 11 bits Studios conclut d’ailleurs son message ainsi :

« Laissez ce message résonner avec tout ce que vous savez sur cette guerre et comment la guerre tue des gens, dévaste leurs vies et leurs maisons. Faisons ensemble, joueurs et développeurs, tout ce que nous pouvons pour soutenir les victimes de la guerre en Ukraine ».

Notons également qu’hier, le studio Ukrainien GSC Game World, qui développe actuellement S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chernobyl, a également appelé au soutien financier des forces ukrainiennes.

Bien évidemment, au-delà de notre médium, nos pensées vont à l’ensemble du peuple ukrainien.