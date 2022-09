Skull & Bones : Le jeu de pirates d’Ubisoft est à nouveau reporté, rendez-vous en 2023

On est presque sur du comique de répétition, mais Skull & Bones n’arrive pas à la date qui était initialement prévue. Le jeu a enchaîné les retards et a eu droit à un développement particulièrement tumultueux, avant de ressortir sous le feu de projecteur il y a quelques mois après des années de silence. On pensait donc que c’était bon, cette fois, c’était la bonne, mais on se berçait sans doute trop d’illusion car Ubisoft vient d’annoncer que le jeu ne sortira pas en 2022.

Encore du remous à bord

L’annonce nous vient d’abord de Kotaku. Le site rapporte les propos de deux sources qui lui confirment que le jeu n’arrivera probablement pas le 8 novembre comme prévu, et Ubisoft n’a pas perdu de temps pour officialiser la chose.

Résultat, Skull & Bones sortira le 9 mars 2023. Le jeu est donc toujours prévu pour cette année fiscale, mais c’est un coup dur pour l’éditeur, qui n’a « que » Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope pour assurer les bons résultats des fêtes de fin d’année. Au moins, il évite une confrontation désespérée contre God of War Ragnarok, c’est déjà ça.

Ce report est justifié par l’envie de peaufiner l’expérience, et Kotaku rapporte que le dernier test technique n’a pas vraiment été concluant, même si des améliorations étaient à noter. Selon le site, il y a encore beaucoup d’interrogations sur le développement du jeu, qui est passé par des étapes difficiles et qui n’a continué que grâce au contrat économique d’Ubisoft avec Singapour.

Les pirates ne vont donc pas hisser leurs voiles en 2022, mais l’éditeur nous prévient qu’une bêta ouverte aura lieu prochainement.