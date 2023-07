Ubisoft ferme des comptes « inactifs » et désactive l’accès aux jeux achetés

Via un utilisateur sur Twitter (désormais « X »), nous apprenons qu’un e-mail d’Ubisoft peut signer la fin d’un compte si la personne ayant reçu le message ne clique pas sur un lien pour stopper la suspension. Cela comprend bien entendu tous les jeux achetés sur la plateforme de l’éditeur.

UBISOFT closes your account if you haven’t logged in for some time.

You will lose all your games purchased forever. pic.twitter.com/exC78bUt93

— AntiDRM🔴 (@PC_enjoyer) July 19, 2023