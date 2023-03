Ubisoft : La branche Edition se réorganise et va fermer plusieurs filiales commerciales en Europe

Ce n’est un secret pour personne, depuis un moment déjà, Ubisoft est en difficulté. Entre les accusations pointant du doigt sa culture d’entreprise toxique, les nombreux projets annulés, les différentes prises de parole critiquées d’Yves Guillemot ou encore les développements de Skull & Bones et Beyond Good & Evil 2 qui n’en finissent plus de s’enliser, difficile pour la société de faire bonne figure devant le public. Et, comme si ça ne suffisait pas, la branche Edition de la firme française a annoncé il y a quelques jours travailler « sur une réorganisation stratégique de ses filiales commerciales européennes. »

Fermeture d’Ubisoft Benelux, la première d’une longue série ?

Relayée plus tôt ce matin par le média GamesIndustry, cette annonce fait suite à un message publié par un membre du forum ResetEra et dont les informations qu’il contenait ont été reprises par le site New Musical Express fin de semaine dernière. Dans son post, un certain Creamium affirmait avoir reçu un mail dans lequel Ubisoft déclarait vouloir « fermer plusieurs filiales en Europe », la première étant Ubisoft Benelux dès le 1er avril prochain, dans le but « de relever les défis de demain. »

Dans ce même mail, l’entreprise avait tenté de justifier ce choix de la façon suivante : « Comme nous le savons tous, le marché évolue constamment et, en tant qu’organisation, nous devons suivre le rythme. À l’heure actuelle, Ubisoft fait face à plusieurs défis dus à des facteurs externes, tels que la baisse du volume des ventes des jeux physiques au profit des ventes numériques, la centralisation du marketing par la numérisation de tous nos canaux de communication, le passage des grosses sorties au détail aux free-to-play, jeux mobiles et jeux saisonniers et des événements physiques moins importants et nombreux. »

D’après NME qui a essayé d’éclaircir la situation auprès d’un porte-parole d’Ubisoft, ce dernier se serait contenté de dire ceci : « La branche Edition d’Ubisoft travaille sur une réorganisation stratégique de ses filiales commerciales européennes. Ce processus est en cours et nous n’avons pas plus de détails à partager à ce stade. » Autrement dit, on ignore encore combien de bureaux comme ceux d’Ubisoft Benelux risquent de fermer leurs portes et donc le nombre d’employé(e)s exact qui pourraient se retrouver sans-emploi dans les semaines et mois à venir. A suivre.