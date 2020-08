Voici la liste complète et officielle des trophées / succès du jeu Kingdom Hearts Melody of Memory. Cela vous permettra d’obtenir le 100% ou le platine selon le support. Les objectifs et descriptions sont les mêmes, peu importe la plateforme.

Maître de Melody of Memory

Obtenez tous les trophées.

Obtenez tous les trophées. Grand aventurier

Réussissez tous les morceaux d’un monde.

Réussissez tous les morceaux d’un monde. Confrontation avec l’ennemi

Réussissez un combat de boss.

Réussissez un combat de boss. Notes victorieuses

Réalisez un sans-faute.

Réalisez un sans-faute. Prélude au combat

Remportez un duel contre l’IA.

Remportez un duel contre l’IA. Chemins distincts

Utilisez chaque équipe au moins une fois.

Utilisez chaque équipe au moins une fois. Collectionneur de souvenirs

Déverrouillez toutes les vidéos des archives.

Déverrouillez toutes les vidéos des archives. Fin de la mélodie

Terminez le jeu pour voir la fin.

Terminez le jeu pour voir la fin. Joueur débutant

Réussissez 50 morceaux en Débutant.

Réussissez 50 morceaux en Débutant. Joueur standard

Réussissez 50 morceaux en Standard.

Réussissez 50 morceaux en Standard. Joueur expert

Réussissez 50 morceaux en Expert.

Réussissez 50 morceaux en Expert. Maître du sans-faute débutant

Réussissez 50 morceaux en réalisant un sans-faute en Débutant.

Réussissez 50 morceaux en réalisant un sans-faute en Débutant. Maître du sans-faute standard

Réussissez 50 morceaux en réalisant un sans-faute en Standard.

Réussissez 50 morceaux en réalisant un sans-faute en Standard. Maître du sans-faute expert

Réussissez 50 morceaux en réalisant un sans-faute en Expert.

Réussissez 50 morceaux en réalisant un sans-faute en Expert. Prédateur d’ennemis

Éliminez 10 000 ennemis.

Éliminez 10 000 ennemis. Destructeur d’ennemis

Éliminez 50 000 ennemis.

Éliminez 50 000 ennemis. Exterminateur d’ennemis

Éliminez 100 000 ennemis.

Éliminez 100 000 ennemis. Chasseur de records

Marquez un score total de 500 000 000.

Marquez un score total de 500 000 000. Maître du record

Marquez un score total de 2 000 000 000.

Marquez un score total de 2 000 000 000. Glaneur de points de rythme

Marquez 50 000 points de rythme.

Marquez 50 000 points de rythme. Groove

Jouez le même niveau 10 fois.

Jouez le même niveau 10 fois. Amateur d’objets

Utilisez 100 objets.

Utilisez 100 objets. Chasseur de trésors

Trouvez 100 coffres à trésor.

Trouvez 100 coffres à trésor. Chasseur d’objets

Obtenez 10 000 objets dans des niveaux.

Obtenez 10 000 objets dans des niveaux. Mélodie incessante

Jouez 100 niveaux.

Jouez 100 niveaux. Liens d’amitié

Frappez 100 orbes d’alliés.

Frappez 100 orbes d’alliés. Maître de la création d’objets

Créez 100 objets.

Créez 100 objets. Maître Mog

Faites monter le Mog au niveau le plus élevé.

Faites monter le Mog au niveau le plus élevé. Combattant légendaire

Remportez 20 duels contre l’IA.

Remportez 20 duels contre l’IA. Platine scintillant

Atteignez le rang Platine 1 en duel contre l’IA.

Atteignez le rang Platine 1 en duel contre l’IA. Chasseur d’XP

Recevez au moins 2 000 d’XP dans un morceau.

Recevez au moins 2 000 d’XP dans un morceau. Assommeur d’ennemis

Attaquez le même ennemi au moins 19 fois dans un morceau.

Attaquez le même ennemi au moins 19 fois dans un morceau. Maître du vol plané

Passez au moins une minute en vol plané dans un combat standard.

Passez au moins une minute en vol plané dans un combat standard. Aux côtés du Roi

Combattez aux côtés du Roi Mickey pendant une heure.

Combattez aux côtés du Roi Mickey pendant une heure. Technicien

Réussissez les cinq morceaux du jour en réalisant un sans-faute.

Réussissez les cinq morceaux du jour en réalisant un sans-faute. Mercenaire

Accomplissez toutes les missions dans 10 mondes.

Accomplissez toutes les missions dans 10 mondes. Niveau max

Atteignez le niveau le plus élevé avec l’équipe classique.

Atteignez le niveau le plus élevé avec l’équipe classique. Ouverture du portail

Réussissez tous les morceaux dans 10 mondes.

Réussissez tous les morceaux dans 10 mondes. Sur le chemin

Réussissez tous les morceaux dans 30 mondes.

Réussissez tous les morceaux dans 30 mondes. Lumière dans les ténèbres

Réussissez tous les morceaux dans 50 mondes.

Réussissez tous les morceaux dans 50 mondes. Touriste des mondes

Réussissez tous les morceaux dans chaque monde.

Réussissez tous les morceaux dans chaque monde. Maestro débutant

Réussissez tous les morceaux en Débutant.

Réussissez tous les morceaux en Débutant. Maestro standard

Réussissez tous les morceaux en Standard.

Réussissez tous les morceaux en Standard. Maestro expert

Réussissez tous les morceaux en Expert.

Réussissez tous les morceaux en Expert. Mélomane

Jouez tous les morceaux.

Si vous souhaitez diverses astuces et guides/soluces, rendez-vous sur nos sections dédiées.