Voici la liste complète et officielle des trophées / succès du jeu Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Cela vous permettra d’obtenir le 100% ou le platine selon le support. Les objectifs et descriptions sont les mêmes, peu importe la plateforme.

Prodige du football

Tu as obtenu tous les trophées.

But d'anthologie

Tu as marqué un but contre l’Allemagne dans le match prologue.

Quatuor d'Otomo

Tu as battu Otomo pendant le Tournoi national de football des collèges.

Rasoir affûté

Tu as battu Azumaichi pendant le Tournoi de football des collèges.

Football aérien

Tu as battu Hanawa pendant le Tournoi national de football des collèges.

Jeu en combinaison souple et dur

Tu as battu Hirado pendant le Tournoi national de football des collèges.

Numéro 10

Tu as battu Furano pendant le Tournoi national de football des collèges.

Ténacité du tigre

Tu as battu la Toho Academy pendant le Tournoi national de football des collèges.

Champions ensemble !

Tu es devenu champion du Tournoi national de football des collèges en même temps que la Toho Academy.

Première étape vers le sommet

Tu as créé un joueur personnalisé.

L'invincible Toho Academy

Tu as remporté la Ligue des Nouveaux Héros avec un joueur de la Toho Academy.

Lien de Furano

Tu as remporté la Ligue des Nouveaux Héros avec un joueur du collège Furano.

Stars de même envergure

Tu as remporté la Ligue des Nouveaux Héros avec un joueur du collège Musashi.

Représentant du Japon !

Tu as été recommandé par Katagiri pour représenter le Japon avec ton joueur personnalisé.

Catenaccio dompté

Tu as battu l’Italie pendant le Tournoi mondial Junior Challenge.

Surmonter son admiration

Tu as battu les Pays-Bas pendant le Tournoi mondial Junior Challenge.

Le plus important dans le football

Tu as battu le Sénégal pendant le Tournoi mondial Junior Challenge.

Prodige contre prodige

Tu as battu l’Argentine pendant le Tournoi mondial Junior Challenge.

Fierté de la patrie

Tu as battu la France pendant le Tournoi mondial Junior Challenge.

Le Jeune empereur et le Lutin

Tu as battu l’Allemagne pendant le Tournoi mondial Junior Challenge.

Tyran du terrain

Tu as battu les États-Unis pendant le Tournoi mondial Junior Challenge.

Cyborg du football

Tu as battu le Brésil pendant le Tournoi mondial Junior Challenge.

Repéré par l'Allemagne

Tu as été repéré par l’Allemagne avec ton joueur personnalisé.

Repéré par les États-Unis

Tu as été repéré par les États-Unis avec ton joueur personnalisé.

Repéré par le Brésil

Tu as été repéré par le Brésil avec ton joueur personnalisé.

De retour avec Roberto et Tsubasa

Tu as été repéré par Roberto avec ton joueur personnalisé.

Souvenir d'un combat acharné

Tu as accès à toutes les CINÉMATIQUES.

Joueur expérimenté

Tu as disputé 100 matchs.

Le chemin de la victoire

Tu as remporté 100 matchs.

Sans égal

Tu as battu l’IA en difficulté maximale en Match unique.

Réussir ou mourir !

Tu as remporté une séance de tirs au but.

Coup du chapeau !

Tu as marqué trois buts avec le même joueur en un seul match.

Objectif lien

Tu as marqué un but avec la Zone V activée.

L'honneur d'un homme

Tu as remporté 10 duels.

Tir tout-puissant

Tu as marqué 10 buts avec les super techniques de tir.

Arrêt exceptionnel

Tu as arrêté 10 tirs avec des super parades.

Duo en or

Tu as activé 10 combos avec au moins 2 joueurs.

Le chemin des filets

Tu as activé 10 zones en réussissant des dribbles.

Tir surpuissant repoussé !

Tu as bloqué l’attaque adverse avec une défense critique à 10 reprises.

Performance courageuse

Tu as activé 10 techniques de blocage.

Joueur unique

Tu as modifié un personnage pour la première fois.

Nouvelle équipe

Tu as modifié une Dream Team pour la première fois.

Pour ce que réserve l'avenir

Tu as acheté un paquet de cartes dans la boutique pour la première fois.

À la poursuite de nos rêves, ensemble

Tu as enregistré un joueur personnalisé en équipe personnalisée.

Un potentiel toujours plus grand

Tu as utilisé un objet d’entraînement dans ÉPISODE : NOUVEAU HÉROS.

Pas seul

Tu as amélioré ton rang d’amitié pour la première fois.

Lien véritable

Tu as amélioré au maximum ton rang d’amitié pour la première fois.

Partenaire idéal

Tu as amélioré au maximum le niveau d’une carte d’ami.

Sélection rivale

Tu as obtenu toutes les cartes d’ami.

Nouvelle star

Tu as enregistré un joueur personnalisé d’un coût minimum de 150.

