Un trailer de lancement pour Mortal Shell qui met en avant Solomon

Pour célébrer la sortie du jeu, Playstack vient de publier un nouveau trailer baptisé « Birth of Solomon » et qui met en avant une des Shells de Mortal Shell à savoir Solomon L’Erudit. Pour rappel, les quatre shells du jeu sont des enveloppes mortelles que peut revêtir le joueur afin de lui attribuer différents bonus. Chacune de ces shells possède alors un lien assez important avec le lore et le monde du jeu.

Les portes de Fallgrim sont ouvertes

Annoncé en avril dernier, il n’aura finalement pas fallu longtemps avant de pouvoir jouer au jeu de Cold Symmetry. Il est possible de se procurer Mortal Shell aujourd’hui même sur PC, via l’Epic Games Store, et sur PS4 au prix de 29€99.

Puisqu’il avait été possible d’avoir un premier aperçu de ce jeu avant sa sortie officielle grâce à une bêta fermée puis ouverte, vous pouvez consulter notre preview sur ce dernier si vous désirez en apprendre un peu plus sur celui-ci.