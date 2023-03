Tower of Fantasy : La 2.4 arrive le 30 mars avec l’exploration sous-marine

Rapidement comparé à Genshin Impact et sorti l’été dernier, Tower of Fantasy a cependant rapidement perdu en popularité. Il faut dire que la communication autour du titre s’est rapidement estompée, et les mises à jour se sont un peu trop enchaînées pour rattraper la version chinoise, laissant de côté les joueurs et joueuses qui n’avaient pas suffisamment de temps (ou d’argent) pour se consacrer aux nouveautés. Pourtant, l’action RPG est aujourd’hui stable, avec un noyau communautaire toujours présent, et va prochainement accueillir une mise à jour majeure, la 2.4, appelée Sous la Grande Mer.

Une région sous-marine à découvrir

Si le rythme des mises à jour va (enfin) se calmer et que c’est probablement le meilleur moment de se lancer, Tower of Fantasy a encore d’autres atouts sous la manche. La prochaine mise à jour nous le prouve, avec l’arrivée d’une toute nouvelle zone et d’autres joyeusetés. Mais c’est une mécanique importante qui est introduite : l’exploration sous-marine. Il sera effectivement possible de nager sous les eaux, en découvrant une nouvelle région divisée en trois niveaux (l’île de la Grande mer, la cité d’Innars et le volcan Souffle du dragon).

Une mécanique relativement osée puisque l’exploration sous-marine n’est pas forcément un élément très populaire dans les jeux vidéo, la faute à des déplacement souvent un peu limités. Pourtant, Tower of Fantasy a pris ce pari (qui semble avoir bien plu à la communauté chinoise) et nous permettra de nous rendre sous les eaux pour découvrir de nouveaux recoins et autres énigmes environnementales.

Bien sûr, cette mise à jour s’accompagne des traditionnelles nouveautés, avec des événements limités, quelques Nucleus à récupérer, de nouveaux boss (Haboela et Scylla) et bien sûr, une nouvelle rotation des bannières. Cette fois-ci, c’est Lan qui sera le nouveau Simulacre, une jeune fille aux cheveux roses qui porte une ombrelle et qui sera de l’élément feu. Elle s’illustre avec une nouvelle bande-annonce dédiée, et il faut avouer qu’elle a une certaine classe. Icarus et Fiona seront les prochains à s’incruster dans le roster des personnages.

Tower of Fantasy est maintenant disponible sur PC via Steam ou le Launcher officiel, iOS et Android. La mise à jour 2.4 sera disponible le 30 mars 2023.