Tower of Fantasy : Le rival de Genshin Impact illustre ses personnages

Genshin Impact est pour le moment bien seul dans son domaine, et n’a pas beaucoup de rivaux en vue, mais le lancement de la version globale de Tower of Fantasy pourrait bousculer ce statut quo. Le titre commence à faire de plus en plus parler de lui au cours de ces dernières semaines, et après nous avoir montré son système de combat très porté sur l’action, il nous dévoile son casting avec ses personnages principaux qui seront jouables.

Diluc, c’est toi ?

Cette vidéo s’attarde donc sur les premiers personnages du jeu, que l’on pourra notamment obtenir via le système de gacha, qui est au coeur de l’expérience. Impossible de ne pas remarquer la ressemblance de certains archétypes de personnages avec ceux que l’on trouve chez Genshin Impact, mais on est sans doute un peu mauvaise langue.

Voici les personnages de Tower of Fantasy qui sont présentés ici :

Meryl : Une exécutrice Hykros de haut rang qui excelle dans les missions de niveau S grâce à son épée et ses compétences de combat. Elle se montre plutôt froide et il est difficile de savoir ce qu’elle pense vraiment.

: Une exécutrice Hykros de haut rang qui excelle dans les missions de niveau S grâce à son épée et ses compétences de combat. Elle se montre plutôt froide et il est difficile de savoir ce qu’elle pense vraiment. Shiro : Surnommée « la solitaire amoureuse de la mer » et passionnée par l’étude de l’océan et de tout ce qui le compose. Shiro voyage seule et scrute l’océan dans ses moindres détails depuis plusieurs années. Ses travaux ont largement contribué à approfondir les connaissances de l’humanité sur Aida.

: Surnommée « la solitaire amoureuse de la mer » et passionnée par l’étude de l’océan et de tout ce qui le compose. Shiro voyage seule et scrute l’océan dans ses moindres détails depuis plusieurs années. Ses travaux ont largement contribué à approfondir les connaissances de l’humanité sur Aida. Samir : Une exécutrice Hykros qui agit de manière indépendante et aime jouer des mauvais tours inoffensifs aux autres. Elle est plutôt appréciée parmi les exécuteurs d’élite.

: Une exécutrice Hykros qui agit de manière indépendante et aime jouer des mauvais tours inoffensifs aux autres. Elle est plutôt appréciée parmi les exécuteurs d’élite. King : Habitué à résoudre les problèmes et à obtenir ce qu’il désire par la force, seul l’argent compte pour King : son comportement impétueux et ses accoutrements extravagants reflètent bien sa personnalité.

: Habitué à résoudre les problèmes et à obtenir ce qu’il désire par la force, seul l’argent compte pour King : son comportement impétueux et ses accoutrements extravagants reflètent bien sa personnalité. Crow : De nature optimiste et joyeuse, Crow répond toujours présent quand il s’agit de s’amuser. Il connaît des numéros de poignards impressionnants et vous montrera volontiers la collection qui fait sa fierté. Il vous racontera à l’occasion ses blagues douteuses quand vous ne vous y attendrez pas.

: De nature optimiste et joyeuse, Crow répond toujours présent quand il s’agit de s’amuser. Il connaît des numéros de poignards impressionnants et vous montrera volontiers la collection qui fait sa fierté. Il vous racontera à l’occasion ses blagues douteuses quand vous ne vous y attendrez pas. Zero : Un génie de l’informatique qui a délibérément – et efficacement – détruit toutes les traces de son vrai nom et de son passé. Intelligent, orgueilleux et doté d’un fort esprit de compétition, il ignore tout ce qu’il considère comme sans importance pour lui.

: Un génie de l’informatique qui a délibérément – et efficacement – détruit toutes les traces de son vrai nom et de son passé. Intelligent, orgueilleux et doté d’un fort esprit de compétition, il ignore tout ce qu’il considère comme sans importance pour lui. Cocoritter : La confiance inconditionnelle qu’elle accorde à tous ceux qu’elle rencontre peut lui causer quelques soucis. Mais cette innocence n’a d’égal que sa détermination à venir en aide à son prochain grâce à ses dons de guérison.

: La confiance inconditionnelle qu’elle accorde à tous ceux qu’elle rencontre peut lui causer quelques soucis. Mais cette innocence n’a d’égal que sa détermination à venir en aide à son prochain grâce à ses dons de guérison. Nemesis : Après avoir été modifiée par les Héritiers d’Aida, Shirli s’est transformée en l’Ange de la clémence connu sous le nom de Nemesis. Généralement discrète et introvertie, elle devient une tueuse impitoyable sous le contrôle mental du Sage, le chef des Héritiers d’Aida.

Vous pouvez ainsi vous faire une idée du gameplay de chacun, tout en admirant quelques images en plus avec de l’exploration, que ce soit à pied, en jetpack ou bien à bord de divers véhicules.

Tower of Fantasy est prévu pour le troisième trimestre 2022 sans plus de précision sur PC (via Steam et l’Epic Games Store), ainsi que sur les plateformes Android et iOS.