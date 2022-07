Tower of Fantasy nous montre son système de combat avec une toute nouvelle vidéo de gameplay

Tower of Fantasy nous dévoile aujourd’hui les contours de son système de combat particulier. Souvent présenté comme un concurrent sérieux à Genshin Impact, il se démarque néanmoins de ce dernier avec un système d’armes assez particulier. En plus d’une nouvelle vidéo de gameplay centré sur cet élément, on nous dévoile également de nouvelles informations croustillantes.

Plus que le prolongement, l’arme est votre corps

Level Infinite et Hotta Studios nous donnent une bonne vision d’ensemble des combats de Tower of Fantasy grâce à ce nouveau trailer qui nous dévoile quelques démonstrations de force. Il faut savoir que dans cet Action-RPG, les armes ont un rôle central dans le gameplay. Il existe douze types d’armes pour le moment sachant qu’il est possible d’en équiper trois à la fois.

On apprend que chaque arme possède quatre types de compétences : attaque générale, esquive, compétence spécifique et combinaison. Les compétences d’attaque générale sont ensuite divisées en attaques spéciales de niveau et en attaques statiques.

Chacune des armes possède des effets différents en combat :

Attaque combinée : Lorsque la cible d’une attaque est complètement chargée, changer d’arme peut déclencher une attaque combinée.

Lorsque la cible d’une attaque est complètement chargée, changer d’arme peut déclencher une attaque combinée. Temps mort : Esquiver le coup avant que le monstre ne vous touche pour activer le temps mort et accroître la puissance de votre arme. Changer d’arme déclenche une attaque combinée.

Esquiver le coup avant que le monstre ne vous touche pour activer le temps mort et accroître la puissance de votre arme. Changer d’arme déclenche une attaque combinée. Résistance élémentaire : Les monstres présentent des points faibles uniques. Déclenchez la bonne attaque élémentaire pour leur infliger davantage de dégâts.

Les monstres présentent des points faibles uniques. Déclenchez la bonne attaque élémentaire pour leur infliger davantage de dégâts. Bouclier sans attribut : Ce bouclier ne résiste pas aux éléments et n’a pas d’effet de réduction des dégâts élémentaires. Il est recommandé de l’utiliser avec les armes ciblant les points faibles des monstres.

Ce bouclier ne résiste pas aux éléments et n’a pas d’effet de réduction des dégâts élémentaires. Il est recommandé de l’utiliser avec les armes ciblant les points faibles des monstres. Bouclier physique : Le bouclier physique cyan est nettement moins susceptible d’être brisé par des armes physiques lorsqu’il subit un bris de bouclier. Les armes élémentaires peuvent exploiter leurs points faibles.

Sachant que le titre promet des joutes assez corsées en PVE et du PVP, on peut donc s’attendre à une certaine profondeur dans les mécaniques de jeu. Les amateurs d’optimisation vont sans doute s’en donner à cœur joie. Pour en savoir plus sur le gacha en free to play, nous vous renvoyons à notre récent article qui récapitule toutes les informations connues pour le moment.

Tower of Fantasy est prévu pour le troisième trimestre 2022 sans plus de précision sur PC (via Steam et l’Epic Games Store), Android et iOS.