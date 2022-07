Tower of Fantasy confirme sa date de sortie pour le mois d’août

La date de Tower of Fantasy était plus ou moins connu à cause d’une fuite de l’app store, mais cette-fois ci c’est officiel, le RPG en monde ouvert a enfin sa date de sortie officielle. Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour voir si le titre arrive à rivaliser avec son principal modèle : Genshin Impact.

Premier impact en ce début du mois d’août

Level Infinite et Hotta Studio ont annoncé la sortie de leur RPG pour le 11 août prochain sur iOS, Android et PC (via Steam et Epic Games Store). Afin de gagner du temps sur le téléchargement du jeu, il vous sera possible de le précharger le 9 août prochain. Sorti en Chine en décembre, Tower of Fanrtasy s’apprête à lancer sa version « Global » pour l’Occident qui incorporera plusieurs améliorations.

Très souvent comparé au géant du free to play chinois, Genshin Impact, le soft reprend en effet une esthétique tirée des anime japonais, un monde ouvert inspiré partiellement de The Legend of Zelda : Breath of the Wild et un gameplay ultra dynamique. Comme son concurrent, les personnages auront un gros impact sur l’affect des fans. Ils ont d’ailleurs été présentés en détails assez récemment.

Voici un bref résumé de l’histoire :

Dans Tower of Fantasy, l’humanité a ruiné la Terre et fut alors forcée de migrer vers une autre planète. C’est dans ces circonstances qu’elle découvre la planète Aida et la comète Mara, cette seconde regorgeant d’une énergie appelée Omnium, que les humains décident de miner. Pour cela, ils construisent la « Tower of Fantasy » dont le jeu tire son nom.

Outre l’aspect futuriste, le titre se distingue également par un système de combat qui se focalise sur des types d’armes dont certaines pourront changer votre look. C’est là qu’interviendra le changement de personnages propre au système de gacha. L’éditeur annonce trois millions de joueurs préinscrits au jeu, on peut donc s’attendre à un lancement assez canon. Pour plus d’informations, nous vous renvoyons vers notre article résumant toutes les informations sur Tower of Fantasy.