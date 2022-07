Tower of Fantasy : Tout savoir sur le concurrent gacha de Genshin Impact

Quand on y repense, la sortie de Genshin Impact, c’était il n’y a pas si longtemps. Et pourtant, le titre de HoYoverse a rapidement su se faire une place sur le marché du jeu vidéo, devenant en quelque sorte le gacha numéro un pour le grand public, avec des joueurs et des joueuses à travers le monde entier. Dès lors, rien de surprenant à ce que d’autres acteurs du marché tentent de s’inspirer de ce dernier pour développer leurs licences et ainsi espérer le même succès.

Dans la myriade des clones et autres jeux librement inspirés, on en trouve certains qui parviennent quand même à tirer leur épingle du jeu, un peu comme Tower of Fantasy (même si le reveal du jeu a eu lieu la même année que la sortie de Genshin Impact). Le jeu prépare actuellement sa sortie mondiale, c’était donc le moment idéal pour résumer tout ce que l’on sait à propos de Tower of Fantasy.

Tower of Fantasy, c’est quoi ?

Révélé pour la première fois en 2020, Tower of Fantasy est un jeu free-to-play tournant grâce à l’Unreal Engine 4 qui est maintenant disponible en Chine depuis quelques mois, et qui a eu droit à quelques changements depuis sa sortie. Développé par Hotta Studio (studio basé en Chine), ce titre se présente comme un Action-RPG en monde ouvert, proposant une composante narrative très importante.

Dans Tower of Fantasy, l’humanité a ruiné la Terre et fut alors forcée de migrer vers une autre planète. C’est dans ces circonstances qu’elle découvre la planète Aida et la comète Mara, cette seconde regorgeant d’une énergie appelée Omnium, que les humains décident de miner. Pour cela, ils construisent la « Tower of Fantasy » dont le jeu tire son nom.

Malheureusement pour l’humanité, tout évolue dans le mauvaise direction et le monde lui devient hostile, l’obligeant à faire face à un monde chaotique divisé en plusieurs sous-continents. La tour, quant à elle, sert de base au joueur pour qu’il puisse planifier et lancer ses expéditions. S’il peut sembler assez basique, le scénario promet de nombreuses possibilités d’évolution pour les développeurs, et donc des contenus futurs à foison pour les joueurs.

A cela s’ajoute la promesse des développeurs de proposer un monde vivant, où chaque région possède sa propre identité, offrant ainsi une expérience rafraichissante, et où chaque visite devrait être « unique ». Pour cette partie en open-world, difficile de nier les différences avec Genshin Impact, avec une barre d’endurance pour notre personnage, plein de choses à récolter, un système de planeur qui est ici un jetpack… On retrouve cependant quelques petites différences comme la présence d’une moto, qui peut nous aider à aller plus vite, et d’autres montures qu’on débloquera plus tard.

Il faut aussi noter que depuis son lancement, le jeu a déjà eu droit à une version 2.0 qui améliore le rendu des décors et des modèles 3D, mais qui a aussi permis de corriger tout un tas de points soulevés par la communauté.

Gacha, éditeur de personnages, MMO…

Gacha oblige, le titre proposera des mécaniques d’achat in-game avec de multiples personnages à débloquer. Puisque le jeu est déjà sorti en Chine depuis un moment, on aura logiquement droit à un sacré casting quand le jeu arrivera chez nous. Mais ne vous y trompez pas, dans Tower of Fantasy, on incarne seulement notre propre avatar, ou presque. Il sera en effet possible de créer notre propre personnage via un éditeur complet, qui semble vraiment autoriser pas mal de looks différents, avec des tenues uniques et plein de coupes de cheveux.

Et c’est bien normal puisque Tower of Fantasy veut aussi surfer sur l’aspect MMO. Contrairement à certains titres du genre, la dimension sociale est très importante dans le jeu, et le multijoueur est bien plus poussé et encouragé que dans d’autres productions. C’est sans doute là que le jeu arrivera à se démarquer des autres, d’autant plus qu’il possède une partie endgame qui devrait permettre aux joueurs de se rassembler sur la durée, avec pas mal de donjons à faire.

Mais on pourra bien découvrir d’autres personnages via le système de Simulacre, qui permet de revêtir l’apparence d’anciens combattants en adoptant leur style de combat. Vous devrez jouer à la loterie pour obtenir tous ces Simulacres, sachants que ces derniers sont classés par rangs. Les plus faibles ne seront que des armes standards, tandis que les plus rares changeront donc votre look. Vous pourrez aussi choisir de dissocier le look de ces derniers aux armes, histoire de jouer avec l’apparence et le style que vous souhaitez.

D’après les premiers retours, le taux d’obtention des personnages rares est un peu plus généreux que dans Genshin. Enfin il faudra toujours effectuer des dizaines et des dizaines de tirages, mais si vous obtenez un personnage rare qui est hors bannière, votre « pity » (autrement dit votre compteur d’invocation vous garantissant un personnage rare) ne va pas retomber à zéro, donc ça change tout.

Comment se présente le gameplay de Tower of Fantasy ?

Côté gameplay, on retrouve donc des mécaniques fortement inspirées des action-RPG, ainsi que des styles de combat qui sont déterminés par les personnages choisis.

La grande différence avec un Genshin Impact ici, c’est le fait que le gameplay est beaucoup plus tourné vers l’action. On peut par exemple effectuer des combos aériens, il y a plus d’attaques et de manipulations à faire, sans pour autant lorgner vers le beat’em all, et on peut switcher d’armes à la volée, sans oublier un système d’esquive qui active une sorte de bullet-time.

On retrouve aussi des faiblesses élémentaires ici, et le jeu nous encourage à switcher d’armes en plein combo avec la présence d’une jauge qui se remplie au fil du temps, qui va permettre de déclencher une attaque lors du changement d’arme.

Quand sera disponible Tower of Fantasy ?

Pour l’instant, Tower of Fantasy n’est prévu que sur iOS et Android, ainsi que sur PC sur Steam et Epic Games Store, mais l’arrivée du titre sur consoles dans le futur n’est pas à exclure. Les préinscriptions sont déjà ouvertes avec des tas de récompenses à la clé pour le lancement :

500 000 joueurs : Cadre d’Astra x1, Nucléus noir x2, Pain complet x10, Or x2888

1 million de joueurs : Titre limité x1, Nucléus noir x3, Poulet frit x10, Batterie d’arme III x4

1,5 million de joueurs : Noyau doré x3, Avatar : Zeke x1, Viande grillée x10, Or x3888

2 millions de joueurs : Peinture de jetpack : Orion x1, Noyau doré x3, Poisson grillé croustillant x10, Batterie d’arme III x4

2.5 millions de joueurs : Tenue : Sable étoilé x1, Noyau doré x4, Thé aux noix x10, Or x6888

Côté sortie, le titre est toujours prévu pour 2022, et plus précisément à automne 2022, même si la page de l’App Store semble avoir indiqué une sortie pour le 11 août, ce qui serait un peu tôt. Enfin, notons que Tower of Fantasy sera intégralement traduit en français (pour le texte), ce qui va ravir de nombreux joueurs francophones.