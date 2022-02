Total War: Warhammer III est maintenant disponible sur PC et Game Pass

Annoncé en février 2021, Total War: Warhammer III nous aura fait patienter une petite année avant de se rendre disponible. Nouvel opus ambitieux développé par les développeurs britanniques de Creative Assembly, ce nouveau volet sort ce jeudi et vous proposera une toute nouvelle campagne et bien d’autres nouveautés.

Un trailer de lancement sensationnel

Pour fêter son lancement, Total War Warhammer III vient de diffuser le traditionnel trailer de lancement. Pas si traditionnel que ça puisque cette bande-annonce est une cinématique très impressionnante, qui nous plonge dans l’univers si riche et si vaste de la franchise. On y aperçoit une scène de bataille mouvementée, le tout, avec de l’action bien rythmée et quelques citations éloquentes de la presse.

Total War: Warhammer III est maintenant disponible sur PC via l’Epic Games Store et Steam mais est également inclus dans le Game Pass (PC).