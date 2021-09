Top ventes jeux video en France Semaine 34 : Mario Kart 8 résiste encore et toujours

Après une pause estivale de 3 semaines, le S.E.L.L. ou Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs, a décidé de reprendre sa publication du Top des ventes hebdomadaires de jeux vidéo en France. On rappelle que cela concerne uniquement les ventes physiques et non les achats dématérialisés. Cette semaine, découvrons le classement pour la semaine 34, à savoir du 23 au 29 août 2021.

Quelles sont les meilleures ventes de jeux vidéo pour la Semaine 34 ?

Top 5 des ventes jeux vidéo semaine 34 :

On prend les mêmes et on recommence. Les jeux présents dans ce Top pour cette Semaine 34 sont strictement les mêmes que la semaine dernière mais dans un ordre différent, en plus de recaler Ghost of Tsushima en 4ème position avant une très certaine sortie du classement dès la semaine prochaine.

Le top 3 par plateforme

Le S.E.L.L. édite également de manière hebdomadaire le même classement mais plateformes par plateformes. On remarque une très forte présence de Aliens : Fireteam Elite.

PS5

Ghost of Tsushima : Director’s Cut Aliens : Fireteam Elite Ratchet & Clank : Rift Apart

PS4

Assassin’s Creed Valhalla F1 2021 Aliens : Fireteam Elite

Xbox Series X

Aliens : Fireteam Elite Assassin’s Creed Valhalla F1 2021

Xbox One

Fifa 21 Cyberpunk 2077 GTA V : Edition Premium

Nintendo Switch

Mario Kart 8 Deluxe Animal Crossing : New Horizons The Legend of Zelda : Skyward Sword HD

PC

Microsoft Flight Simulator Les Sims 4 : Edition Standard Les Sims 4 : Vie à la Campagne

Dès la semaine prochaine, le Top des ventes revient avec celui de la semaine 35 à savoir du 30 août au 5 septembre 2021.