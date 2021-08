Top ventes jeux video en France Semaine 30 : Nintendo tient encore et toujours la barre

Comme chaque semaine, le S.E.L.L. ou Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs, un organisme français très présent dans le secteur vidéoludique, récupère les chiffres de ventes de jeux video sur le territoire national et en fait un classement qu’il rend public chaque semaine. Cela concerne uniquement les ventes physiques et non les achats dématérialisés. Cette semaine, découvrons le classement pour la semaine 30 de 2021, à savoir du 26 juillet au 1er août.

Quelles sont les meilleures ventes de jeux vidéo pour la Semaine 30 ?

Top 5 des ventes jeux vidéo semaine 30 :

Il n’aura fallu que quelques semaines pour que F1 2021 quitte le classement avec la surpuissance des jeux de Big N. En effet, vu qu’il ne s’agit que des ventres physiques, il faut croire que les acheteurs français se ne ruent que sur les jeux vendus par Nintendo pour sa console phare. En tenant les 5 places du classement général, on comprend mieux l’intérêt de Nintendo de ne pas sortir une « nouvelle » machine tout de suite.

Le top 3 par plateforme

Le S.E.L.L. édite également de manière hebdomadaire le même classement mais par plateformes séparément.

PS5

F1 2021 Ratchet & Clank: Rift Apart Spider-Man : Miles Morales

PS4

F1 2021 FIFA 21 GTA V : Edition Premium

Xbox Series X

F1 2021 Microsoft Flight Simulator Assassin’s Creed Valhalla

Xbox One

Fifa 21 GTA V : Edition Premium Samurai Warriors 5

Nintendo Switch

The Legend of Zelda : Skyward Sword HD Mario Kart 8 Deluxe Animal Crossing : New Horizons

PC

Microsoft Flight Simulator Les Sims 4 : Vie à la Campagne F1 2021

Dès le début de semaine prochaine, nous pourrons découvrir le Top des ventes pour la semaine 31 à savoir du 2 au 8 août 2021.