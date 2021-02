Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 tease son arrivée sur Switch

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 est assurément un succès, étant donné qu’il est l’opus a avoir franchi le million de ventes le plus rapidement. Le titre n’était sorti que sur PC, PS4 et Xbox One l’année passée, mais il se pourrait qu’il débarque également sur Nintendo Switch si l’on en croit un échange de tweets.

Just heard #Crash4 is coming to new platforms and I’m kinda jealous. Hey @CrashBandicoot can you hook @TonyHawkTheGame up?

— Tony Hawk (@tonyhawk) February 22, 2021