Tinykin a une période de sortie et sortira sur PlayStation, Xbox et Switch

Repéré en avant-première lors de notre première édition de l’AG French Direct, Tinykin a fait son retour lors de l’E3 2021 avait un nouveau nom et une évolution graphique notable. Le Pikmin-like, développé par les créateurs de l’excellent Splasher, a fait un passage lors de la conférence tinyBuild pour confirmer une période de sortie et des versions consoles.

Milo montre ses compétences

Cette précision est accompagnée d’une nouvelle bande-annonce de gameplay où Romain Claude et Marie Marquet, directeurs du studio, nous présentent les différentes mécaniques de gameplay. On peut ainsi y apercevoir Milo, notre personnage principal, parcourir différents niveaux en compagnie des Tinykin, ces petites créatures qui vont l’aider au cours de son périple.

On peut notamment remarquer que ces petites bestioles auront différentes utilités avec les roses qui peuvent soulever des objets très lourds ou encore les verts qui vont pouvoir s’empiler pour aider Milo à atteindre des plateformes en hauteur. Les images nous montrent également une verticalité assez impressionnante où notre héros devra parcourir des niveaux qui sont décidément bien trop grands pour lui.

Tinykin est en développement et est prévu pour la période estivale 2022. En plus de la mouture PC initialement annoncée, on apprend qu’il sortira aussi sur PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch.