Tiny Tina’s Wonderlands sera crossplay (même PlayStation)

Tiny Tina’s Wonderlands parvient enfin à corriger un gros souci de Borderlands 3, le jeu en ligne crossplay. Certes, le jeu avait été mis à jour presque deux ans après sa sortie pour laisser les communautés Xbox, PC (Steam et Epic Games Store), Mac et même Stadia jouer ensemble mais pas PlayStation. Le nouvel épisode corrige le tir en mélangeant tout le monde dès le premier jour.

Wonderlands lutte contre la guerre des consoles ?

C’est Randy Pitchford le controversé patron du studio Gearbox qui a fait l’annonce sur Twitter un peu au hasard. Wonderlands permettra bien à tout le monde de pouvoir jouer ensemble dès la sortie du jeu le 25 mars. De quoi pouvoir profiter par exemple du contenu post-game ou du Season Pass. On suppose qu’il faudra passer par un compte SHiFT puisque l’on sait déjà que le spin-off utilisera lui-aussi ce service.

Dans son message, le PDG magicien remercie nommément Sony et on se rappelle qu’il était tout aussi prompt à déclarer que les problèmes de crossplay pour Borderlands 3 étaient de leur faute. Forcément, dans les réponses à son tweet, on lui pose la question pour l’arrivée du crossplay PlayStation pour le jeu précédent et Randy affirme que c’est désormais inévitable et qu’il nous tiendra au courant.

Tiny Tina’s Wonderlands sortira le 25 mars sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC, le tout avec du crossplay donc.