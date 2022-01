Tiny Tina’s Wonderlands présente ses 2 dernières classes

Tiny Tina’s Wonderlands nous dévoile les deux dernières classes de son jeu, à savoir le Sème-la-mort et le Garde fongique, ainsi que quelques détails supplémentaires dont le fonctionnement du Multiclasse.

Liches ou champis ?

Après le Défouromage et le Frappaclysmique, il est temps de faire connaissance avec le Sème-la-mort sera une classe plus technique. En effet, elle puise dans ses points de vie pour faire ou augmenter ses dégâts. Elle est accompagnée d’une demi-liche avec laquelle elle a pactisé, qui ajoutera effets et sorts à ce que vous faites déjà histoire de terrasser tous les ennemis.

Le Garde fongique est l’équivalent du chasseur. La preuve, il peut même utiliser un arc, mais aussi de déclencher des tornades de glace. Il est lui-aussi accompagné, un petit champignon utilisant des toxines. Sachez d’ailleurs que le multiclasse permet de cumuler les familiers mais attention car…

Des classes pas si libres ?

Il faut avouer que Gearbox avait bien survendu la chose en nous disant que l’on pourrait utiliser les classes comme on veut. En réalité, il faudra bien en choisir une au lieu de piocher ses compétences un peu partout. Et c’est plus tard, lors de l’aventure, que vous pourrez choisir une classe secondaire pour renforcer la principale.

Le jeu proposera un système de statistiques. Il y aura donc force, dextérité, intelligence, sagesse, constitution et syntonie. Au départ, les points dépendront du background choisi pour votre personnage parmi les cinq disponibles. Il sera ensuite possible d’utiliser des points d’héroïsmes pour améliorer ses stats. On imagine que ce sera similaire aux points de Brutasse/Gardiens des autres Borderlands.

Wonderlands est fait avec amour

Le reste du journal de développeurs publié sur le site officiel se consacre au monde de Wonderlands. On nous explique par exemple un soin particulier dans le level design pour créer un univers intéressant et vivant mais qui trouve aussi le meilleur équilibre possible au niveau du rythme de l’action pour laisser des temps de respiration nécessaires.

Même constat pour les quêtes principales et secondaires qu’on nous dit travaillées au maximum pour développer ce monde, tout en proposant des histoires captivantes et des activités variées. Bref forcément, Gearbox promet que le jeu est fait avec soin et amour. On note tout de même que les niveaux déjà parcourus devraient évoluer au fil de l’aventure.

Tiny Tina’s Wonderlands sortira le 25 mars sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC (en exclusivité Epic Games Store).