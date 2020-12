The Wolf Among Us 2 : la saison est développée dans son entièreté en même temps

Attendue depuis des années, la saison 2 de The Wolf Among Us connait un développement compliqué, avec une remise à zéro l’année dernière qui inquiétait les fans. L’équipe derrière le projet a enfin repris la parole pour donner des nouvelles et prévenir que le jeu serait absent des Game Awards, mais ce n’est pas tout.

Le développement continue bien

Oui, vous ne verrez pas The Wolf Among Us 2 tout de suite, mais cela ne veut pas dire que le développement n’avance pas. Au contraire, on apprend que le studio travaille sur l’entièreté de la saison en même temps, ce qui veut dire qu’il y a de fortes chances pour que la saison sorte dans son intégralité au même moment, ou avec un temps d’attente entre chaque épisode très limité.

On espère donc que l’on verra le titre dans le courant de l’année 2021, pour une sortie en fin d’année, si tout va bien.