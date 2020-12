The Witcher (Netflix) : le film d’animation Nightmare Of The Wolf dévoile son logo

Alors que l’on attend que la saison 2 de The Witcher sur Netflix montre sa première bande-annonce, après avoir livré quelques images la semaine dernière, Netflix nous fait patienter avec la mise en ligne du logo de Nightmare Of The Wolf, le spin-off animé de la série.

Sortie prévue en 2021

Here is the logo for Nightmare of the Wolf. A Witcher Anime film coming 2021. pic.twitter.com/vagw48L8NS — NX (@NXOnNetflix) December 21, 2020

Pour rappel, Nightmare Of The Wolf sera un film façon anime, avec Vesemir dans le rôle principal. Si l’on pourra découvrir le personnage plus en détails dans la saison 2 du show, il aura droit à son propre film où l’on pourra le voir dans ses jeunes années, bien avant qu’il ne forme Geralt. On le verra alors lui aussi faire face au fameux Droit de surprise.

On découvre ainsi le logo du film, qui se rapproche de celui de la série. On attend maintenant des vraies images pour Nightmare Of The Wolf, afin de voir à quoi ressemblera ce spin-off qui arrivera en 2021.